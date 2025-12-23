ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¡¡Á´ÂÎ¤Ï2.22¡ó¤Î¥×¥é¥¹²þÄê¡¡¥×¥é¥¹²þÄê¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê
ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÁ´ÂÎ¤ò2.22¡ó°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï2014Ç¯ÅÙ²þÄê°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤È¤ÏÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤Ê¤É¤¬¿Ç»¡¤ä¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÀÇ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×¤È¡¢Ìô¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤É¡ÖÌô²Á¡×¤Î2¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖËÜÂÎ¡×¤ò3.09¡ó°ú¤¾å¤²¡¢¡ÖÌô²Á¡×¤ò0.87¡ó°ú¤²¼¤²¤Æ¡¢¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Ç¤Ï2.22¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¤°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÄÂ¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¤ÎÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤È¾åÌî¸üÏ«Âç¿Ã¤Ë¤è¤ëÀÞ¾×¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£