¤¨¡ª¡©¾å¸¶¹À¼£»á¡¡ÌÁÍ§¡¦¾¾ºäÂçÊå»á¤È¸ªÁÈ¤ß£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤âÉ½¾ð¤¬ÂÐ¾ÈÅª¡Ö¤ª¤¤¡¢·ù¤Ê´é¤·¤È¤ó¤Ê¤¡¡Á£÷¡×£ÇºäËÜ¤âÈ¿±þ
¡¡µð¿Í¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¤¬£²£±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌÁÍ§¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¤È¥´¥ë¥Õ¤ò¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸¶»á¤Ï°ìËçÌÜ¤Ë¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾¾ºä»á¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡ÖÆ±´üÆþÃÄ¡Ä¾¾ºäÂçÊå¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¾Ò²ð¡£¤¿¤À¡¢£²ËçÌÜ¤Ï¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Ð´é¤Î¾å¸¶»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾ºä»á¤Ï¿¿´é¤ÇÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¡£¾å¸¶»á¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤ª¤¤¡¢·ù¤Ê´é¤·¤È¤ó¤Ê¤¡¡Á¡×¤È³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×¡¢¡Ö¾¾ºä¤µ¤ó¡ª´é¡ª¡×¡¢¡Öµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö´éÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜ¤â¾¾ºä¤ÎÉ½¾ð¤ËÈ¿±þ¤·¡Ö¤³¤Î´é¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹£÷¡×¤ÈÂç¥¦¥±¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£