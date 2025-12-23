大阪府の吉村洋文知事（50）が23日放送の日本テレビ系「超特大さんま御殿SP」（火曜後7・00）にゲスト出演。石破茂前首相（68）に謝罪する場面があった。

今年10月、高市早苗氏が日本初の女性首相に就任。首相交代のタイミングで吉村氏は石破前首相から退任のあいさつに向かいたい旨の連絡を受けたといい、「(連絡が突然で)花束とかも何も準備していなくて。なのでスタッフに“花束買ってきて”と言ったんですけど“もう時間がないです。すぐ来られます”ということで」と、花束を用意できないまま石破氏を迎えることになったという。

慌てた吉村氏が部屋を見渡したところ大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」のぬいぐるみを発見。「中古のミャクミャクがあって。ほこりをかぶってるかもしれないくらいのミャクミャクだったんですけど、石破さんはミャクミャクが好きなのは知っていて。どうしようと思っていたら“石破さん入られます”と来られて」と回想した。

しかし、石破氏はミャクミャクのぬいぐるみを受け取って「ミャクミャクだ！」と大喜び。吉村氏は「すみません！石破さん。実はあれ、中古のミャクミャクでした。新しいの送ります」と頭を下げていた。