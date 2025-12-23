¡Ú¥Î¥¢¡ÛJr.²¦¼Ô¡¦¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¡Á°¾¥Àï¤ÇAMAKUSA¤«¤é´°àú£³¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹â¤é¤«¤Ë¶«¤ó¤Ç¤ä¤ë¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢£²£³Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£¶¡á¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤¬£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤È¤ÎÁ°¾¥Àï¤òÀ©¤·¡¢ËÉ±Ò¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î£Ö£³Àï¤ò¹µ¤¨¤ë£²¿Í¤Ï³«»ÏÁá¡¹¡¢¾ì³°Àï¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ÆÇÈÍð¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â£²¿Í¤Ï·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¥Ò¥í¥à¤¬£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤ò´º¹Ô¡£Âç¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¥Ò¥í¥à¤Á¤ã¤ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤«¤é£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¾¥Àï¤ÇÄ¾ÀÜ£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤ËÏ¯Êó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¡¢£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡£¾®ÅÄÅè¡¢²¶¤È¤ä¤ë¤«¡£Ê¸¶ç¤Í¤¨¤è¤Ê¡¢£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¡×¤È¡¢¹â¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡¢ÂÔ¤Æ¡£¥Ò¥í¥à¡£¤ªÁ°¤Ë¥Î¥¢¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ï¤Ê¡¢¥Î¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÌóÂ«¤¹¤ë¤¾¡£¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï²¶¤¬¼é¤ë¡ª¡×¤ÈÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸ýÄ´¤ÎÅÜÀ¼¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ò¥í¥à¤ÏÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö´°Á´¤ËÃ¡¤ÄÙ¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤·¤Æ£±·î£±Æü¤Ë£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤òÅÝ¤·¤Æ¥Î¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹â¤é¤«¤Ë¶«¤ó¤Ç¤ä¤ë¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£