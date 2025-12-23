¡Ú¥Î¥¢¡Û¿ù±ºµ®¤Ï¹õ¤¤¤Þ¤Þ¡Ä¥¤¥¹¹¶·â¤Ë¶þ¤·¤¿KENTA¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤í¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤À¡×
¡¡¥Î¥¢£²£³Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤Îà¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼á¤³¤È¿ù±ºµ®¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£´¡Ë¤«¤é¹õ¤¤£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¡¢Æ±´ü¤Î£Ë£Å£Î£Ô£Á¤«¤é¡Ö¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È£Ô£²£Ë£Ø¤Î¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ù±º¤Ï½øÈ×¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë²ðÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥»¥³¥ó¥É¤Î¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹õ¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ë¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤«¤é¹õ¤¤¥Ñ¥¤¥×¥¤¥¹¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¤«¤é¡Ö¤¤¤é¤Í¤¨¤À¤í¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¡£Àµ¡¹Æ²¡¹¡¢Íè¤¤¤è¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢¥¤¥¹¤òÅê¤²¼Î¤Æ¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ÊÁ°¤Î¿ù±º¤ËÌá¤ë¤«¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬½ªÈ×¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ò¹ª¤ß¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë·ãÆÍ¤µ¤»¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤òÌµË¡¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¹õ¤¤¥¤¥¹¤ò¼ê¤Ë¡Ä¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ò¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¤Ë¤·¡¢¸ÞÎØÍ½Áª¥¹¥é¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤¤Ä¤±¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¡£Æ²¡¹¤È¼ê¤ò¸òº¹¤µ¤»¤Æ£Ô£²£Ë£Ø¤Î¡Ö£Ø¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¹õ¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¿ù±º¤ÏÉÔÅ¨¤ÊÉ½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë¡£¤½¤ÎËµ¤é¤Ç¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡¦¿ù±ºµ®¤Î£²£µ¼þÇ¯¤À¡ª¡¡ºÇ¸å¤Î£Ø¥Ý¡¼¥º¤¬Á´¤Æ¤ÎÅú¤¨¤À¡ª¡ª¡×¤È¹â¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÇ°¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡Ö¥¢¥ì¤¬º£¤Î¥¿¥«¥·¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤è¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£²£µ¼þÇ¯¤Î¥¿¥«¥·¤Ï¥¢¥ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Ï¿®¤¸¤Æ¤ë¤è¡£Ç®¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¤Ê¤ó¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢Éð´ï¤Ê¤ó¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤ÇÀµÌÌ¤«¤é¤¯¤ë¥¿¥«¥·¤È¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤Í¡×¤È²þ¿´¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢ÀµÄ¾¤ÊÏÃ¤µ¡¢¤â¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤í¤Ã¤Æ¡£¤·¤ã¤Ù¤ó¤Í¤¨¤Ç£²£µ¼þÇ¯¤Î»î¹ç¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤è¡£³Ú¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤í¡×¤È¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¶ì¸À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£