MCMのアイコンバッグ「Lizショッパーバッグ」リニューアル登場

MCMがブランド創立50周年を迎える節目の年に、新たにリニューアルされた「Liz（リズ）ショッパーバッグ」を発表。時代に合わせて進化したデザインは、現代的なライフスタイルを反映し、洗練された佇まいを実現。実用性を兼ね備え、オン・オフどちらにも対応できるこのバッグは、アイコンとしての新たな魅力を放っています。今すぐチェックして、MCMの次世代ラグジュアリーを体感してみて♪

洗練されたデザインで新たな魅力を放つ

「Lizショッパーバッグ」は、MCMを象徴するタイムレスなデザインに現代的な進化を加えた、まさに現代のラグジュアリーを体現するバッグです。

広い収納スペースと取り外し可能なインナーポーチを備え、機能性にも優れています。これにより、日常的な使用はもちろん、ディナーやイブニングシーンにも対応できる2-in-1の仕様が魅力的です。

オン・オフを問わず、どんなシーンにもフィットするそのデザインは、MCMのクラフツマンシップと洗練されたスタイルを感じさせてくれます。

上質な素材とディテールで実現した高級感

MCMらしい高品質な素材にこだわった「Lizショッパーバッグ」。

ヴィセトス・キャンバスにナチュラルレザートリムを組み合わせ、さらにゴールドまたはシルバー仕上げのロゴ刻印入りブラスプレートなど、細部までブランドの精緻なクラフツマンシップが光ります。

底部を保護するレザーフィートや、チャームを取り付けられるDリングもあり、機能性とデザイン性が見事に調和しています。

このバッグひとつで、あなたのファッションが格上げされること間違いなし♪

MCM50周年を祝うアイコンクリエイション

MCMの50周年を記念して登場した「Lizショッパーバッグ」は、ブランドのヘリテージを継承しつつ、現代的なライフスタイルに合わせたデザインを採用。

シンプルでありながらエレガントな佇まいは、どんなシーンにもぴったりです。今回のリニューアルは、MCMが培ってきた独自のスタイルを受け継ぎながら、新しい世代の感性にも応える存在。

AIを駆使したプレイフルなキャンペーンでもその魅力を鮮明に表現しており、MCMの次世代ラグジュアリーを感じさせてくれます。

MCMの進化したアイコンバッグで新たな魅力を発見



MCMが誇るアイコンバッグ「Lizショッパーバッグ」は、時代に合わせて進化を遂げたデザインと高い機能性が魅力です。

ヴィセトス・キャンバスとナチュラルレザーのコンビネーション、細部までこだわったクラフツマンシップが感じられるこのバッグは、50周年を迎えるMCMのアイコニックな存在。

ぜひ、あなたもMCMの新たな魅力を手に入れて、日常に特別なアクセントを加えてみてください♡