¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖI¡¡Don't¡¡Like¡¡Mondays.¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢YU¡Ê36¡Ë¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯12·î5Æü¤ËYU¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£°æ¤Ï¡Ö2025Ç¯11·î14Æü·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÂÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§¤«¤éÌó1Ç¯¤È¤Ê¤ê¡ÖÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ÈÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿°ìÆü¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÃúÇ«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£