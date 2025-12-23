好き＆行ってみたい「日本の洞窟」ランキング！ 2位「日原鍾乳洞（東京都）」を抑えた1位は？【2025年調査】
その場所を訪れた瞬間、思わず言葉を失ってしまう。そんな風景に出会ったことはありませんか。日本には、自然が長い時間をかけてつくり上げた、心を強く揺さぶる絶景が各地に存在します。眺めるだけで癒やされる景色もあれば、実際に足を運ぶことで感動が深まる場所もあります。多くの人が「絶景だ」と感じ、いつか訪れてみたいと憧れる風景とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「日本の洞窟」ランキングの結果をご紹介します。
2位：日原鍾乳洞（東京都）／39票東京都の奥多摩にある日原鍾乳洞は、都心から手軽に行ける自然の神秘スポットとして知られています。洞内は、約1300メートルの総延長を持ち、壮大な自然の造形美を間近で見ることができます。特に夏は洞窟内の涼しさが魅力で、避暑地としても人気を集めます。また、秩父多摩甲斐国立公園内に位置するため、周辺の豊かな自然も合わせて楽しむことができ、「行ってみたい」という意欲を持つ回答者が多く集まりました。
回答者からは「規模も大きく、神秘的な雰囲気を楽しめるから」（10代女性／東京都）、「都心から近くアクセスが良いのに、神秘的な鍾乳洞の世界が楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「都内とは思えない自然があるから」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：青の洞窟（沖縄県）／85票沖縄県の真栄田岬の崖下にある青の洞窟は、海水の浸食によってできた世界的にも珍しい海蝕洞です。洞窟内の水面は、外から差し込む光の屈折により鮮やかな青色に輝き、その幻想的な美しさから多くの観光客を魅了し続けています。ダイビングやシュノーケリングの聖地となっており、沖縄旅行のハイライトとして、一度は訪れたいと願われる人気の高いスポットです。
回答者からは「スノーケリングなどの海のアクティビティとセットで楽しめるから」（50代男性／大阪府）、「幻想的な青い光が洞窟内を照らす景観が美しいから」（40代女性／鹿児島県）、「太陽の光が差し込み、海中で反射することによって、洞窟内部の水面全体が幻想的な青色に輝くから」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
