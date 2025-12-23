モデル・谷まりあさんのスタッフが運営する公式Instagramアカウントは12月22日、投稿を更新。バラエティー番組のオフショットを公開しました。（サムネイル画像出典：谷まりあさんスタッフ公式Instagramより）

モデル・谷まりあさんのスタッフが運営する公式Instagramアカウントは12月22日、投稿を更新。谷さんが出演するバラエティー番組『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（フジテレビ系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】谷まりあの美脚際立つミニ丈コーデ

美脚ショット公開！

同アカウントは「明日のOAです　12/23(火)22:00〜22:54　KTV『華大さんと千鳥くん』　スパイは誰でしょう？　ぜひ、ご覧ください！」とつづり、谷さんの写真を4枚掲載しました。淡いイエローのパーカーとミニ丈スカート、白いスニーカーを合わせたコーディネートです。長く引き締まった脚が引き立っています。

この投稿にファンからは、「めちゃくちゃ可愛い」「スタイル良いですね」「脚ながーーい　顔きれーーい」「心が和むよ」「どんだけかわいいの」「絵になるなぁ」との声が寄せられました。

ドレススタイルもお手のもの

16日の投稿では、香水ブランド「Jo Malone London（ジョー マローン ロンドン）」のイベントに参加した際の谷さんのシックなドレススタイルを披露していた同アカウント。すっきりとしたシルエットの黒いドレスは胸元にリボンが施されており、大人の落ち着きとかわいらしさを両立したデザインです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)