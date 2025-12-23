ËÅç¿´ºù¡¢º°¥Ó¥¥Ë¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¡Ö¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×Ë¤«¤Ê¶»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃÃ²
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÅç¿´ºù¡Ê¤³¤³¤í¡á22¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤Î½µ¥×¥ì¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ë°ì¼¼¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤ÊË¤«¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëº°¿§¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤«¤é¿åÃå¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¥»¥¯¥·¡¼¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Í¤§¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¡Ö¥Ç¥Ç¥Ç¡¢¤Ç¤«¥¤¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ý¤ó¥¥å¥ó¥Ý¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£