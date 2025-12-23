お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。12月16日の放送には、オペラ歌手、声楽家の河野陽介が出演。タイミーを使ったアルバイト経験を語った。

ゲストの河野陽介は、オペラ歌手、声楽家として活動中。

本業の傍ら、タイミーで様々な単発アルバイトをしているという。

芸能の仕事柄、どうしてもスケジュールが流動的であるため、スポットで働けるシステムは以前から気になっていたが……

河野「ちょうど去年のクリスマスに何も予定がなかったとき、自宅からすぐ近くで1時間くらいの募集が出てたんです。ステーキの鉄板を洗うような仕事で。初めてだけどそのくらいならできるかもと思って」

その後は近所のコンビニの早朝シフトにもたびたび入るようになり、多いときは週3日ほど働くことも。

浪人時代に長らくコンビニでアルバイトをした経験があったため、20年以上のブランクがあってもこなせているという。

河野「地元に帰省するとき、実家の近くでタイミーをすることもあります。あとはオペラの仕事で地方に中期滞在をするときに、現地で働いたり。早朝シフトに入るので、11時くらいからの稽古にも間に合うんです」

西堀「人間的にちゃんとしてますね……」

滝沢「芸人じゃないから。酒飲んで大声出したりしないんだよ」

起床してから5～6時間は、声も出しにくい。タイミーの早朝アルバイトが、コンディションを整えることにも繋がった。

滝沢「コンビニの他には？」

河野「大学で教員免許を取ったので、教育関係の資格を活かせるアルバイトもしています。いわゆる放課後等デイサービスという、障害のあるお子さんたちが放課後や長期休暇中に使える施設があって、そういうところの見守りやお世話、送迎とか。無資格でもできる場合はあるんですけど、有資格だと喜ばれやすいです」

こういった資格や経験を活かしたスキマバイトも、タイミーではかなり需要があるという。

実際に利用している人からの解説に、マシンガンズの二人も関心深い様子だった。