令和ロマン、“M-1トップバッター”ヤーレンズを賞賛「め〜っちゃ良かった！」
お笑いコンビ・令和ロマンが、12月22日に公開された公式YouTubeチャンネルの動画で、「M-1グランプリ」のヤーレンズについて「良かった」「め〜っちゃ良かった！」と賞賛した。
今年の「M-1グランプリ」について振り返る中で、令和ロマン・くるまが「今年レベル高すぎ！」と話すと、松井ケムリも「本当にそう思った。レベル高すぎなかった？ 今年。やばいんだけど」と同意する。
ケムリが「良かった。トップバッターのヤーレンズから良かった。ヤーレンズ、めちゃくちゃ良くなかった？」と言うと、くるまも「め〜っちゃ良かった！」と話す。
ケムリは昔のヤーレンズの持っていた感覚もありつつ「今のヤーレンズがやった方が絶対面白いし、今の出井（隼之介）さんだからできるツッコミというかね」と賞賛すると、くるまも「たぶんね、加速してたね。しゃべくりだからより詰め込めるしね」と語った、
