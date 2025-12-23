¥À¥¦ÀèÊª¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯£±£°£°¤È¤â¾®Éý°Â¡áÊÆ¹ñ³ô
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¡ÊNY»þ´Ö07:11¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21:11¡Ë
¥À¥¦ÀèÊª¡¡48660¡Ê-28.00¡¡-0.06¡ó¡Ë
S¡õP500¡¡6928.00¡Ê-2.25¡¡-0.03¡ó¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯100ÀèÊª¡¡25684.00¡Ê-8.25¡¡-0.03¡ó¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤ÎÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»Ô¾ì¡¢¥À¥¦ÀèÊª¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯£±£°£°¤È¤â¾®Éý°Â¡£
¡ÊNY»þ´Ö07:21¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21:21¡Ë»þ´Ö³°
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡270.97(0.00¡¡0.00¡ó)
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡485.31(+0.39¡¡+0.08¡ó)
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡228.24(-0.19¡¡-0.08¡ó)
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡311.08(-0.25¡¡-0.08¡ó)
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡309.70(-0.08¡¡-0.03¡ó)
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡490.81(+2.08¡¡+0.43¡ó)
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡661.51(+0.01¡¡+0.00¡ó)
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡182.94(-0.75¡¡-0.41¡ó)
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡213.95(-1.00¡¡-0.47¡ó)
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡1068.07(-8.41¡¡-0.78¡ó)
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¥À¥¦ÀèÊª¡¡48660¡Ê-28.00¡¡-0.06¡ó¡Ë
S¡õP500¡¡6928.00¡Ê-2.25¡¡-0.03¡ó¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯100ÀèÊª¡¡25684.00¡Ê-8.25¡¡-0.03¡ó¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤ÎÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»Ô¾ì¡¢¥À¥¦ÀèÊª¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯£±£°£°¤È¤â¾®Éý°Â¡£
¡ÊNY»þ´Ö07:21¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21:21¡Ë»þ´Ö³°
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡270.97(0.00¡¡0.00¡ó)
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡485.31(+0.39¡¡+0.08¡ó)
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡228.24(-0.19¡¡-0.08¡ó)
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡311.08(-0.25¡¡-0.08¡ó)
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡309.70(-0.08¡¡-0.03¡ó)
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡490.81(+2.08¡¡+0.43¡ó)
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡661.51(+0.01¡¡+0.00¡ó)
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡182.94(-0.75¡¡-0.41¡ó)
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡213.95(-1.00¡¡-0.47¡ó)
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡1068.07(-8.41¡¡-0.78¡ó)
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ