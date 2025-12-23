¼ê±ÛÍ´Ìé¡¡Ï¢Íí¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¤½¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¥¨¥´¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê38¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ï¢Íí¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¥Ñ¡¼¥È¡¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡Öº£Ç¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°ìÈÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¼ê±Û¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤ÎÃÙ¤µ¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖËÍ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¤¿¤á¡¢Ï¢Íí¤¬ÃÙ¤¤¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ê¤É¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢Â¨ÊÖ¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê±Û¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÊ¿µ¤¤Ç2Æü¡¢3Æü¡¢1½µ´Ö¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¡¢Ì¤ÆÉ¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÌµÂÌ¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°ì±þ¡¢²¶¼ê±Û¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÁÇÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤òÄ¾ÀÜ¡¢ËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¿´¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É½Ð¤·¤Æ¡¢¼¡²ñ¤Ã¤¿¤é¡ÊÏ¢ÍíÀè¡Ë¾Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È¡ÈÀë¸À¡É¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤âÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¤¿¤á¡¢¼ê±Û¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤òÂÔ¤ÄÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ê±Û¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¡¢¡Ö²¶¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¿´¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ËÍîÃÀ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¨¥´¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£