¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤¹¤è¡×42ºÐ¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÃËÀ¤¬¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¡¿º£Ä«¤â¤¢¤Î»Ò¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¡Ê3¡Ë
42ºÐ¤Î»³ËÜ¥¿¥«¥·¤¬Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï10Ç¯Á°¡£¸µºÊ¤ÏÅö»þ7ºÐ¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¡¢º£¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£Î¥º§¤·¤Æ°ÊÍè»Ò¤É¤â¤Ë¤â²ñ¤¨¤º¡¢¤¿¤ÀËèÆü½Ð¼Ò¤·¤ÆÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µõÌµ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿¦¾ì¤Î»öÌ³¤Ë30ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¦ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤ÎÇ¯¾å½÷À¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤Ï¤ä¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥«¥·¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡½¡½¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÌî¸¶¹»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Øº£Ä«¤â¤¢¤Î»Ò¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
