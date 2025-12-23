ベルギー2部でもがく190cmFW道脇豊、ロス世代の活動を浮上のきっかけに「こういう機会があって本当に嬉しい」
浮上のきっかけを掴むべく、はるばる欧州の地からやってきた。U-22日本代表のFW道脇豊(ベフェレン)は今秋のU-20W杯選外を経て、11月のイングランド遠征に続くロス五輪世代活動。所属先のベルギー2部では出場機会が限られているなか、IBARAKI Next Generation Cup 2025に向けて「年末にこういう機会があって本当に嬉しい。しっかりと試合に出て、ここでは結果を残したい」と高らかに意気込んだ。
昨年夏に熊本からベフェレンに期限付き移籍した道脇は昨季、シーズン前半戦に定位置を掴んで3ゴールを記録したが、冬の移籍市場で33歳のベテランFWルナール・メルテンスが加入して以降、出場機会が激減。今季は首位を走るチームでメルテンスが10ゴール5アシストと絶対的な活躍を見せているなか、道脇は7試合の途中出場にとどまっている。
現在は途中出場でアピールすべく、もがいている最中。「いまは自チームで絶対的にストライカーがいるということで現実的にいきなりポジションを奪うことはできないと思うけど、途中出場でも得点を決められる選手になることと、自分は守備でも強さを出せる選手だと思うので、守備でもしっかりチームのハイプレスを見せていって、少しずつポジションを取れるようにしていきたい」と先を見据えている。
そうして迎えるIBARAKI Next Generation Cup 2025。U-22日本代表としては来年1〜2月のAFC U23アジア杯に向けた準備期間という位置付けだが、道脇にとってはまず自らの好感触を取り戻すための期間になる。
「本当にありがたいし、チャンスだし、これで今年を締めくくれると思うのでいい形で締めくくれれば来年もいいスタートを切れる。大事な代表活動だと思う」。地道な身体作りの成果もあり、欧州移籍前は186cmだった身長は190cmに伸び、体重も70kgから81kgに増加。日本の地で心技体ともに成長した姿を見せたいところだ。
同じロサンゼルス五輪世代では同じ長身FWの後藤啓介(シントトロイデン)がA代表に入り、FW塩貝健人はオランダで12試合7ゴールと得点を量産中。それでも「近くで活躍している選手がたくさんいるのでもちろん刺激は受けるけど、ストライカーは流れや運もある。焦らずに自分のやることだけに集中したい。もちろん比べてしまうこともあるけど比べすぎずにポジティブにやっていきたい」と過度に意識することはなく、自分のペースで浮上を目指す。
最近は「この代表でも自チームでもクロスの入り方を修正していっているところで、自分は高さも武器なので入り方も工夫をしてだんだんと良くなっているんじゃないかと思う」と自身の武器に新たな手応えも感じているという道脇。MF佐藤龍之介(岡山)、MF齋藤俊輔(水戸)、DF高橋仁胡(C大阪)、DF梅木怜(今治)といった旧知のサイド陣との共演が見込まれる今大会で「いいウイング、サイドハーフ、サイドバックの選手がいるのであとは自分が決めるだけ。そういった意味でも楽しみ」と活躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)
