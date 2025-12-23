Conton Candy、新曲「Rookies」がアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌に決定！「あと少し踏ん張るきっかけを届けられたら」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Conton Candyが、2026年1月24日から放送がスタートするTVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌を担当する。

エンディング主題歌のタイトルは「Rookies」で、2026年1月25日に配信リリースされることも決定した。

■温かく肩を組んで歩みをともにしてくれるような青春ロックアンセム

テレビ朝日系“NUMAnimation””枠他にて放送される『メダリスト』は、フィギュアスケートを舞台に、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司が、数々の壁にぶつかりながらも、ひたむきに夢を追い続ける姿を描いた物語。

第2期では、あらたなライバルたちの登場により、それぞれが切磋琢磨しながら自身の夢へと向かって歩みを進めていくストーリーが展開される。

「Rookies」は、温かく肩を組んで歩みをともにしてくれるような青春ロックアンセム。Conton Candyは“ロックバンド”として、挫折や悲しみを乗り越えながら歩んできた自身の経験をアニメのストーリーと重ね合わせ、この曲を書き下ろした。

Conton Candyは、2026年5月よりワンマンツアー『Conton Candy ONEMAN TOUR 2026』を開催する。詳細はオフィシャルサイトで。