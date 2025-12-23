Conton Candy、新曲「Rookies」がアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌に決定！「あと少し踏ん張るきっかけを届けられたら」
Conton Candyが、2026年1月24日から放送がスタートするTVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌を担当する。
エンディング主題歌のタイトルは「Rookies」で、2026年1月25日に配信リリースされることも決定した。
■温かく肩を組んで歩みをともにしてくれるような青春ロックアンセム
テレビ朝日系“NUMAnimation””枠他にて放送される『メダリスト』は、フィギュアスケートを舞台に、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司が、数々の壁にぶつかりながらも、ひたむきに夢を追い続ける姿を描いた物語。
第2期では、あらたなライバルたちの登場により、それぞれが切磋琢磨しながら自身の夢へと向かって歩みを進めていくストーリーが展開される。
「Rookies」は、温かく肩を組んで歩みをともにしてくれるような青春ロックアンセム。Conton Candyは“ロックバンド”として、挫折や悲しみを乗り越えながら歩んできた自身の経験をアニメのストーリーと重ね合わせ、この曲を書き下ろした。
Conton Candyは、2026年5月よりワンマンツアー『Conton Candy ONEMAN TOUR 2026』を開催する。詳細はオフィシャルサイトで。
■Conton Candy コメント
◇紬衣（Vo、Gu）
今回書き下ろさせていただいた「Rookies」という楽曲は、憧れを自分のものにしていく覚悟と、がむしゃらに夢を追い続けるキラキラとした姿を描いた楽曲です。
この1曲を通して、あと少し踏ん張るきっかけを届けられたら嬉しいです。
私のように、そして、主人公・いのりちゃんのように。
幼少期の憧れを胸に、今夢の渦中にいるあなたへ。
◇楓華（Ba、Cho）
心から大好きな『メダリスト』。
いのりちゃんと司先生の、諦めずに自分を信じ抜く力と熱量に涙が止まらず、まるで奇跡の連続のような物語からずっとパワーを貰い続けていました。
そんなスケートリンクで強くなり続けるいのりちゃんや、切磋琢磨する仲間たちを思い浮かべながら、儚くも芯の強い楽曲を制作しました。
自分自身、これまでで一番納得のいくベースラインを弾けた気がします。
物語とともに、あなたの心にも残る曲になりますように！
◇彩楓（Dr、Cho）
「自分にはなにもできない」と思っていたいのりちゃんが、大好きなスケートを通して氷の上で過去の自分に打ち勝っていく姿。
そして、ばらばらになりそうだった気持ちをスケート靴の紐を結ぶように一つにまとめ、リンクへと導いた司先生。
二人のタッグにいつも心が温まり、気づけば『メダリスト』の虜になっていました。
そんな中、主題歌のお話をいただいたときは、嬉しくて仕方がありませんでした。
過去の弱い自分、挑戦したくてもできなかったこと、言い出せなかったこと。
スケートが大好きで、勝ちたいという気持ちは、頑張っているみんなが同じなんだということ。
頑張っているすべての人へ。
悲しみも、苦しみも、つらさも――なにもかもを包み込んで前に進めますように。
そんな願いを込めて、Conton Candyでこの曲を作らせていただきました。
たくさんの方に届きますように！
■リリース情報
2026.01.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Rookies」
■関連リンク
TVアニメ『メダリスト』作品サイト
https://medalist-pr.com/
Conton Candy OFFICIAL SITE
https://contoncandy.fanpla.jp/
■【画像】TVアニメ『メダリスト』第2期のキービジュアル