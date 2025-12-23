ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡¢Ï¢¹ç¿·Ç¯²ñ½ÐÀÊ¤Ø¡¡Ï¢·È¤ÇÄÂ¾å¤²µ¡±¿¹â¤á¤ëÁÀ¤¤
¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î5Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÏ¢¹ç¤Î¿·Ç¯¸ò´¿²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Êª²Á¹â¤òÄ¶¤¨¤ëÄÂ¾å¤²¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¡¢½ÕÆ®¤Ç5¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤òµá¤á¤ëÏ¢¹ç¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢µ¡±¿¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶»á¤Ï²ñ¹ç¤ÇÀ¯ÉÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Ï¢¹ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤ÎºÇÂç¤Î»Ù±çÁÈ¿¥¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Î¿·Ç¯¸ò´¿²ñ¤Ë¤â¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£