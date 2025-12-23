KANA-BOON、2026年1月1日より新メンバー加入決定。改めての4人組に
KANA-BOONが、2026年1月1日より新メンバーを加入することを発表した。
SNS公式アカウントより「来年から4人体制！新しいKANA-BOONをよろしく！」という投稿があり、年が明けた1月1日に現メンバー・谷口鮪（Vo, G）と遠藤昌巳（B）に加え、ヨコイタカユキ（G）と関優梨子（Dr）が正式メンバーとして加入することが発表された。
ヨコイと関は、2023年末に旧メンバーの脱退により2人体制になったKANA-BOONを、2024年の活動再開時からサポートメンバーとして2年間支え、その間リリース作品のレコーディングにも参加している。メンバーと共にツアーやレコーディングを重ね、4人の信頼関係が深まっていく中で、今回の発表に至ったという。
なおKANA-BOONは、2026年2月より47都道府県ツアーの開催を控えている。
◾️＜KANA-BOON 47都道府県ツアー「CRITICAL HIT PARADE」＞
2026年2月4日（水）東京 恵比寿LIQUIDROOM
2026年2月6日（金）千葉 千葉LOOK
2026年2月8日（日）栃木 HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
2026年2月14日（土）香川 高松DIME
2026年2月15日（日）愛媛 松山サロンキティ
2026年2月17日（火）大分 DRUM Be-0
2026年2月18日（水）長崎 DRUM Be-7
2026年2月20日（金）熊本 B.9 V1
2026年2月22日（日）奈良 EVANS CASTLE HALL
2026年2月28日（土）岡山 YEBISU YA PRO
2026年3月1日（日）山口 周南 RISING HALL
2026年3月5日（木）宮崎 LAZARUS
2026年3月7日（土）鹿児島 CAPRVO HALL
2026年3月8日（日）佐賀 GEILS
2026年3月10日（火）京都 KYOTO MUSE
2026年3月13日（金）茨城 水戸ライトハウス
2026年3月21日（土）鳥取 米子 AZTiC laughs
2026年3月22日（日）島根 出雲APOLLO
2026年3月28日（土）徳島 club GRINDHOUSE
2026年3月29日（日）高知 CARAVAN SARY
2026年4月4日（土）群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター
2026年4月5日（日）山梨 甲府 CONVICTION
2026年4月9日（木）長野 CLUB JUNK BOX
2026年4月11日（土）福井 CHOP
2026年4月12日（日）富山 SoulPower
2026年4月18日（土）新潟 LOTS
2026年4月19日（日）福島 Hip Shot Japan
2026年4月22日（水）埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心
2026年5月9日（土）福岡 DRUM Be-1
2026年5月10日（日）広島 CLUB QUATTRO
2026年5月12日（火）兵庫 神戸 VARIT.
2026年5月20日（水）神奈川 F.A.D YOKOHAMA
2026年5月30日（土）滋賀 U★STONE
2026年5月31日（日）三重 四日市 CLUB ROOTS
2026年6月6日（土）静岡 浜松窓枠
2026年6月7日（日）岐阜 CLUB ROOTS
2026年6月13日（土）和歌山 CLUB GATE
2026年6月14日（日）石川 金沢 EIGHT HALL
2026年6月18日（木）岩手 盛岡 Club Change WAVE
2026年6月20日（土）秋田 Club SWINDLE
2026年6月21日（日）青森 Quarter
2026年6月25日（木）北海道 札幌PENNY LANE24
2026年6月27日（土）宮城 仙台Rensa
2026年6月28日（日）山形 ミュージック昭和 Session
2026年7月4日（土）沖縄 桜坂セントラル
2026年7月9日（木）愛知 名古屋CLUB QUATTRO
2026年7月10日（金）大阪 BIGCAT
