谷口鮪

KANA-BOONが、2026年1月1日より新メンバーを加入することを発表した。

SNS公式アカウントより「来年から4人体制！新しいKANA-BOONをよろしく！」という投稿があり、年が明けた1月1日に現メンバー・谷口鮪（Vo, G）と遠藤昌巳（B）に加え、ヨコイタカユキ（G）と関優梨子（Dr）が正式メンバーとして加入することが発表された。

ヨコイタカユキ

遠藤昌巳

関優梨子

ヨコイと関は、2023年末に旧メンバーの脱退により2人体制になったKANA-BOONを、2024年の活動再開時からサポートメンバーとして2年間支え、その間リリース作品のレコーディングにも参加している。メンバーと共にツアーやレコーディングを重ね、4人の信頼関係が深まっていく中で、今回の発表に至ったという。

なおKANA-BOONは、2026年2月より47都道府県ツアーの開催を控えている。

◾️＜KANA-BOON 47都道府県ツアー「CRITICAL HIT PARADE」＞ 2026年2月4日（水）東京 恵比寿LIQUIDROOM

2026年2月6日（金）千葉 千葉LOOK

2026年2月8日（日）栃木 HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

2026年2月14日（土）香川 高松DIME

2026年2月15日（日）愛媛 松山サロンキティ

2026年2月17日（火）大分 DRUM Be-0

2026年2月18日（水）長崎 DRUM Be-7

2026年2月20日（金）熊本 B.9 V1

2026年2月22日（日）奈良 EVANS CASTLE HALL

2026年2月28日（土）岡山 YEBISU YA PRO

2026年3月1日（日）山口 周南 RISING HALL

2026年3月5日（木）宮崎 LAZARUS

2026年3月7日（土）鹿児島 CAPRVO HALL

2026年3月8日（日）佐賀 GEILS

2026年3月10日（火）京都 KYOTO MUSE

2026年3月13日（金）茨城 水戸ライトハウス

2026年3月21日（土）鳥取 米子 AZTiC laughs

2026年3月22日（日）島根 出雲APOLLO

2026年3月28日（土）徳島 club GRINDHOUSE

2026年3月29日（日）高知 CARAVAN SARY

2026年4月4日（土）群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター

2026年4月5日（日）山梨 甲府 CONVICTION

2026年4月9日（木）長野 CLUB JUNK BOX

2026年4月11日（土）福井 CHOP

2026年4月12日（日）富山 SoulPower

2026年4月18日（土）新潟 LOTS

2026年4月19日（日）福島 Hip Shot Japan

2026年4月22日（水）埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心

2026年5月9日（土）福岡 DRUM Be-1

2026年5月10日（日）広島 CLUB QUATTRO

2026年5月12日（火）兵庫 神戸 VARIT.

2026年5月20日（水）神奈川 F.A.D YOKOHAMA

2026年5月30日（土）滋賀 U★STONE

2026年5月31日（日）三重 四日市 CLUB ROOTS

2026年6月6日（土）静岡 浜松窓枠

2026年6月7日（日）岐阜 CLUB ROOTS

2026年6月13日（土）和歌山 CLUB GATE

2026年6月14日（日）石川 金沢 EIGHT HALL

2026年6月18日（木）岩手 盛岡 Club Change WAVE

2026年6月20日（土）秋田 Club SWINDLE

2026年6月21日（日）青森 Quarter

2026年6月25日（木）北海道 札幌PENNY LANE24

2026年6月27日（土）宮城 仙台Rensa

2026年6月28日（日）山形 ミュージック昭和 Session

2026年7月4日（土）沖縄 桜坂セントラル

2026年7月9日（木）愛知 名古屋CLUB QUATTRO

2026年7月10日（金）大阪 BIGCAT 特設サイト：https://sp.kanaboon.jp/feature/47tour_2026