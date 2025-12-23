サバプロ、バンド結成15周年イヤーの幕開けを飾る2026年ツアー開催決定
Survive Said The Prophetが、結成15周年イヤーの幕開けを飾るツアーを発表した。
本解禁は、2025年9月に3年振りにリリースしたフルアルバム『Luv Sux Sessions』の発売を記念して開催されてきた全国24カ所に及ぶツアーのファイナルとなる、東京・EX THEATER ROPPONGI公演内にて発表されたもの。
今回2本のツアーが同時解禁となったが、近い距離間でサバプロを堪能できる＜Face | Face | TOUR＞と、不定期開催のスペシャル自主企画＜MAGIC HOUR TOUR＞と、それぞれのツアーごとで趣旨が異なる内容になるとのことだ。
＜Face | Face | TOUR＞に関しては、本日よりSABACULT先行、オフィシャル1次先行がスタートする。
■＜Face | Face | TOUR＞ ※ワンマン公演
2026年
2月3日（火）千葉LOOK
2月6日（金）豊橋 club KNOT
2月24日（火）代官山 UNIT
▼チケット
SABA CULTチケット：6,500円（税込 / ドリンク代別）
SABA CULT U-22チケット：4,500円（税込 / ドリンク代別）
一般チケット：5,500円（税込 / ドリンク代別）
一般 U-22チケット：3,500円（税込 / ドリンク代別）
▼先行スケジュール
2025年12月23日（火）21:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59まで
SABA CULT先行 ：https://sabacult.com/ticket_251223/
オフィシャル1次先行（抽選）：https://eplus.jp/sstp/
◾️＜MAGIC HOUR TOUR＞ ※ゲストあり
2026年
5月22日（金）仙台 Rensa
5月24日（日）恵比寿 The Garden Hall
5月30日（土）福岡 BEAT STATION
6月12日（金）愛知 DIAMOND HALL
6月14日（日）大阪 GORILLA HALL OSAKA
※チケット／先行スケジュールは後日解禁
