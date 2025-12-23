先月１１日に結婚を発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香のお茶目なエピソードが、注目されている。

２３日までにインスタグラムで「きりちゃんのラジオに呼んでもいました」と書き始め、きゃりーぱみゅぱみゅとの２ショットを披露したあ〜ちゃん。「な〜んときりちゃんと話してるとラジオであることをすっかり忘れて、１本１５分位話すところを気づいたら１時間位話してて 時計見て焦りました 編集大変だったでしょう...ｗ」とエピソードも添えた。

「ずいぶんプライベートな内容だったね（きりちゃんには気づかず引き出されるよ 私ったら）みんなもｒａｄｉｋｏで聞いてね」と呼びかけ、「久々に行ったＴＦＭで、顔馴染みのＴＦＭチームのみんなに囲まれて穏やかであたたかい安心感に包まれました お祝いにこんなに豪華なお花まで…」「昨日も元気に咲いていました（長生き）」と自宅と思われる写真も公開した。

この投稿にファンからは「え！！！！１時間話したの！？」「出た！親友コンビ」「あ〜ちのおうちオシャレすぎる！」「お家がちょっとした植物園」といったコメントが寄せられている。