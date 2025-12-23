【50代】“ずっと同じボブ”は卒業ーー！ 真似して垢抜ける♡「こなれボブ」

扱いやすく見た目もオシャレなボブは、気を抜くと、マンネリ化に陥りやすい髪型かも。この指摘にドキッとしたなら、かえって垢抜けられる絶好のチャンスと、とらえてみて。意識したいのは、単調なイメージを脱する、シルエットやカラーによる印象変化です。顔まわりのカットや白髪ぼかしにまで目を向けることで、こなれ感が上昇しそうです。今回は、50代にオススメしたい「こなれボブ」をご紹介します。

前上がりで顔まわりを明るく

若々しくイメチェンしたいなら、前から見たときにパッと明るい印象を与える、前上がりボブがオススメ。前髪からサイドバング、サイドにかけて立体的なカットで、のっぺり感も回避すると◎ 後頭部は重さを活かして丸く女性らしいシルエットに。表面の髪を少しラフに動かすスタイリングで、軽やかに仕上げると垢抜けた印象を目指せそう。

レイヤーの動きに馴染むベージュハイライト

トレンドのレイヤーカットで、毛先のボリュームをセーブした爽やかなボブ。カラーリングは、一度入れたハイライトをリタッチした状態だそう。@iimuro_yukiiさんが、「伸びてきても根元が気になりにくいので白髪も気にならなくなります」とコメントするように、ストレスがひとつ減りそう。

頭の形をキレイに見せるくびれシルエット

アウトラインにメリハリをつけた、ボブレイヤー。首に沿ってくびれたシルエットが特徴的で、頭の形もキレイに見せてくれそうです。@lby_itbsさんによると「脱白髪染めへ移行中のお客様」とのこと。そろそろ真剣にグレイヘアへの移行を考えている人は、こんな風にまろやかな発色で自分らしい髪色を楽しんでみて。

伸ばしかけボブにもレイヤーカットが有効

「髪を伸ばしてみようかな」と考えている人は、レイヤーカットで長さは変えずにアレンジを。「サイドとレイヤーを入れてボブレイヤー風に変更していくと伸ばしやすくなります」と@ofuke_akifumicasiiさんが解説する通り、必要な長さを綺麗にキープできそうです。顔まわりの髪を長く残して、気になるフェイスラインのカバーもバッチリ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@iimuro_yukii様、@lby_itbs様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S