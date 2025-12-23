世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲスに言及

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。海外メディアの取材では世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）について言及した。

英興行大手「マッチルーム・ボクシング」公式Xは1本の動画を公開。井上がタブレットでロドリゲスの試合を見ている。サニー・エドワーズ（英国）をKOしたシーンについて「これはバム（ロドリゲスの愛称）ですね。分かる。ファン？ 別にファンではない。バムの試合は面白い」と話した。

関係者から「将来彼と戦ってみたい？」と聞かれると、「階級が合えば。バムが上げてきて、タイミングが合えばもちろん。それは興味ありますね」と条件付きながら歓迎。「でも自分はバムの試合は好きですよ」と好印象を話した。

「バム」の愛称で知られるロドリゲスは軽量級離れした技術とパワーを誇り、先月世界スーパーフライ級の3団体統一王者となり、戦績を23戦全勝（16KO）とした。世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）でも3位の井上に続き、4位にランクインしている。

ロドリゲスも以前、海外メディアの取材で井上との対戦の可能性を問われ「どうなるかな。たぶんね」と答えるにとどめていた。



（THE ANSWER編集部）