なきごとが、TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』エンディングテーマ曲である「夢幻トリップ」のアニメコラボMVを公開した。

本アニメは、シリーズ累計発行部数210万部（電子版含む）を突破し、第9回アルファポリスファンタジー小説大賞で「大賞」および「読者賞」をダブル受賞した作品だ。TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』は12月22日に最終回を迎え、今回公開となったMVではアニメの名シーンが多く詰め込まれている。

https://youtu.be/C6VTVVcE__E

「夢幻トリップ」は、詞曲を担当する水上えみり（Vo, G）の思う日常の”好き”をたくさん詰め込んだ楽曲だという。アニメの繰り広げるほのぼのした世界観となきごとの楽曲がリンクした作品に仕上がっているとのこと。「夢幻トリップ」は現在、各音楽配信サービスで配信中だ。

放送開始日：2025年10月6日（月）〜2025年10月22日（月）

放送時間：24:00〜

放送局：TOKYO MX、BS11

2025年9月29日（月）24:30よりU-NEXTにて地上波1週間先行配信 アニメ公式サイト：https://www.sozaisaishu-pr.com/

アニメ公式X：https://x.com/sozaisaishu ▼スタッフ

原作：木乃子増緒（アルファポリス刊）

原作イラスト：海島千本／黒井ススム

漫画：ともぞ

監督：小高義規

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクターデザイン：渡辺まゆみ

プロップデザイン：荒牧園美、佐藤よしひろ

美術デザイン：アトリエPlatz

サブデザイン協力：森亜紀子、カルトン株式会社

色彩設計：大野嘉代子

美術監督：松本浩樹（アトリエPlatz）

撮影監督：長野慎一郎（ライトフット）

編集：藤本理子（岡安プロモーション）

音楽：高木 洋

音楽制作：茂住亮介（フェイスミュージック）

音響監督：山本浩司

音響効果：明妻恭平

録音調整：武藤雅人

音響制作：Ai Addiction

プロデュース：ジェンコ

アニメーション制作：タツノコプロ × SynergySP

タケル：島粼信長

ビー：伊藤彩沙

ブロライト：小市眞琴

クレイストン：森川智之

プニさん：佐藤聡美

・1〜17巻

・著者：木乃子増緒

シリーズ累計210万部突破！ほのぼの素材採取ファンタジー、第17弾！ 異世界に転生し、素材採取家として生きていくことになった青年、タケル。地上に戻ったタケルたち蒼黒の団は、休む暇もなくトルミ特区の開拓や新食材の流通に大忙し。そんな中、彼らのもとに届いたのは、クレイ宛ての帝国からの手紙だった。そこには衝撃の内容が記されていて――クレイの旧友を救うため、魔法で変装して、いざ、未知の帝国へ！

・1〜8巻

・著者：原作／木乃子増緒 漫画／ともぞ

エルフの郷を覆う、なんだか濃すぎる魔素をお手製の巨大魔石を使ってスッキリさせたら、女王様に謁見することになったタケル。エルフが種族存亡の危機に瀕していることを知ってしまい、どうにも放っておけない事態に…!? 秘境ならではのレア素材も集めつつ、しっかり大冒険の第８巻！

©漫画版『素材採取家の異世界旅行記』木乃子増緒・ともぞ / アルファポリス