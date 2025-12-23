到着セレモニー・グランドアライバルに登場

ボクシングの大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」に出場する選手たちが23日、サウジアラビアの首都リヤドで行われた到着セレモニー「グランドアライバル」に登場した。興行は27日に開催。前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）は、転向初戦に向けて意気込みを語り、前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）は、現地の衣装を身にまとって登壇。現地メディアを含む約90人の報道陣を沸かせた。

桜を模した飾りや鳥居が設置されたサウジアラビアの会場。70社以上約90人の報道陣が集まった。中谷は「BIG BANG」と自身の愛称が背中に施された黒のジャージ姿で登壇。火花が飛ぶ演出の中、シャドーボクシングを披露した。中谷は「この一戦はすごく大切にしている」と、WBC世界スーパーバンタム級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）との転向初戦に意気込み、その上で来年5月に計画されている世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦を見据え、「この階級を勉強して（井上に）勝てるようにしたい」と力を込めた。

トップの日本人選手が揃って参戦する今回の興行。寺地は「トーブ」と呼ばれる白い衣装と「シュマーグ」という頭巾をサプライズで身に着けて登壇した。「スーツを持ってきたんですけど、正装で話題性があった方がいいかな」とニヤリ。現地メディアからも反響があり「アラビア人のようですね」と声をかけられると「ありがとうございます」と照れ笑いを浮かべた。サプライズ衣装で登場したことについては「他にいいひんやろう」という思いがあったことを明かし、現地のマーケットで購入を決めたという。

一方、囲み取材に応じた中谷は、自身の前に現地衣装で登壇した寺地について触れ「僕も買って準備していたんですけど……」とまさかの告白。苦笑いを浮かべて集まった報道陣を笑わせた。

中谷は9月にWBC＆IBF世界バンタム級の2本のベルトを返上。来年5月に計画されている井上とのビッグマッチに向けて階級を一つ上げた。同級ではWBA、WBC、WBOで1位、IBFで3位に位置している。



