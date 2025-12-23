23日朝の県内は、放射冷却の影響で気温が下がり、上田市菅平では氷点下11.7度と1月上旬並みの朝となりました。こうした中、県内では新年を迎える準備が進んでいます。



最低気温氷点下3.1度と22日よりも3度も低かった23日朝、松本市。



県内は放射冷却の影響で冷え込みました。最低気温は上田市菅平で氷点下11.7度と1月上旬並みとなったほか、南牧村野辺山で氷点下8.0度、木曽町開田高原では氷点下7.4度まで下がりました。





こうした中、松本市にあるハウスでは、かわいらしい花の出荷作業が行われていました。花びらが幾重にも重なるラナンキュラスです。長野県はラナンキュラスの出荷量が全国1位。11月ごろから出荷が始まり、2月から3月にかけてピークを迎えます。こちらの農家では花の成長に合わせて温度管理に気を配りながらおよそ15万本、30種類の「ラナンキュラス」を栽培しています。育てた花は、北海道から九州まで出荷されています。寿フラワーファーム高野知香子さん「ラナンキュラスは長持ちする花なのでいろんな色があって丸くてかわいらしい花なので年末年始にぜひ家に飾って長く楽しんでいただきたいです」松本市の園芸店では、正月の準備「門松づくり」がピークを迎えています。25年ほど前から毎年作っていて、今年は、およそ300基の注文が入っています。門松に使うタケやマツ、ナンテン、それにワラなどは地元のものにこだわっています。塩原園芸シェフズガーデン塩原 大 代表「昔ながらの技術を継承したいということと形を残したいってことがあって」塩原さんがこだわっているのが、父から受け継いだ「梅しばり」。イグサの縄で作る飾りです。上には“つぼみ”、下には5枚の花びらが開いた満開のウメが表現されています。最近は、住宅事情などから門松を置かない家も増えていますが松本駅や福祉施設、旅館などから注文が入っているということです。塩原園芸シェフズガーデン塩原 大 代表「穏やかな年明けを迎えてほしいと思いますし、いろいろ困っていることも多いと思うんですけど新年だけは晴れやかな気持ちで迎えていただきたいのでそういった思いで作っています」門松づくりは30日まで続きます。柔らかく温かみのある木目に愛らしい表情…。木曽ヒノキで作られた高さ7センチ、幅9センチ厚さ3センチの来年の干支「午」の置物です。おにぎり型のヒノキから「午」の形にくり抜いたもので、「開運」や「健康長寿」と書かれています。手掛けているのは木曽郡南木曽町の木工職人佐藤裕宣さん。郷土が誇る木曽馬を表現しています。佐藤裕宣さん「木曽馬って体形的に言うとずんぐりむっくりした感じ。みんなに愛される感じですね」この干支の置物はもともと同じく町内の木工職人岩田四郎八さんが手掛けていましたが岩田さんが亡くなり、5年前から佐藤さんが制作を引き継いでいます。岩田さんのデザインを参考にしながらも一部は佐藤さん流にアレンジ。ハートや背中の部分には色鮮やかな布があしらわれています。佐藤さんは年末までにこの置物を200個完成させる予定で、1個1300円で町内の道の駅や観光案内所で販売されます。Q.手に取った方にどんな年末年始を過ごしてもらいたいでしょうか？佐藤裕宣さん「皆さんにそう聞かれるんですが。来年も『午』にちなんで“ウマ”くいくというような形で答えさせていただいています」