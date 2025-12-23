ダルビッシュ有「毎年恒例の…」 青木宣親との“まったり”オフショット披露「ファイターズ愛を感じる」「最高のメンツですね」
米・大リーグ（MLB）パドレスのダルビッシュ有投手（39）が23日、自身のXを更新。2024年シーズン限りで現役を引退し、26年1月1日より東京ヤクルトスワローズのGMに就任することが発表された青木宣親氏（現・GM特別補佐／43）とのオフショットを披露した。
【写真】「ファイターズ愛を感じる」絶景をバックに笑顔を見せるダルビッシュ有＆青木宣親
ダルビッシュ投手は「毎年恒例の青木家とまったりしてきました。明日は岩隈家も。ずっと仲良くしていただいて感謝。あとGMになったそうです」とつづり、かつて自身が活躍したファイターズのキャップ姿で、青木氏とともに絶景をバックに笑顔で並ぶ2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「環境や立場が変わっても関係が続くの、本当に素敵です」「僕の一番大好きな選手であるお二人が家族ぐるみで仲良しなの、ホント毎年見てて暖かい気持ちになります」「ロケーションすごいですね。微笑ましい表情がお二人とも美しいです」「ダルさんがFのキャップかぶってるの見ると嬉しくなります」「ダル様からファイターズ愛を感じる 嬉しいです」「あたたかい時間が伝わってきます」などのコメントが寄せられている。
