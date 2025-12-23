¡Ö¤³¤ÎÈþËÆ¤Ï±Ê±ó¡×²ÃÆ£¤¢¤¤¡¢ÈþÈ©¤Ä¤ä¤ä¤«Î¾¸ªÂçÃÀÏª½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥éÈþ¿Í¡×
½÷Í¥²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê43¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÀä»¿¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥×¥ê¡Ö¥ª¡¼¥½¥â¥ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢·ò¹¯Åª¤ËÈþ¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾¸ª¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¹õ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£Æ±¾¦ÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤ÊÈþÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÈþËÆ¤Ï±Ê±ó¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥éÈþ¿Í¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌÜÎÏ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£