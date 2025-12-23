血行促進＆温活がリカバリーの注目ワード【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

睡眠や入浴はその日の疲れを精算し、翌日へ向けてコンディションを整える大事な時間だ。今年は、その効果を最大限発揮できるようなリカバリーウェア＆バスグッズに熱視線！

＊ ＊ ＊

【美容・健康部門】

リカバリーギア

この一年を振り返ると、本カテゴリにおける最大のトピックスとして、まず「リカバリーウェア」は外せない。今年の「新語・流行語」にノミネートされたことからもその注目度の高さがうかがえる。そんなリカバリーウェアに代表される疲労軽減アイテムの特徴について、三橋美穂さんはこう語る。

「リカバリーウェアや着圧ソックス、ストレッチツールにバスグッズ、入浴剤など…。これらは身体の深部に負担をかけず、血行促進・筋緊張の緩和・自律神経の安定を“自然なプロセス”で促す点が特徴です。日常動作の延長で疲労を軽減したい、というニーズが強まっていることからも、人気が高まっている理由が分かる気がします」

一層体調管理に気を配りたいこれからの季節。ぜひ参考にしてほしい！

＜選者の皆さん＞

美容ライター

竹林佑子さん

コスメ系雑誌の編集部を経て、現在は本誌をはじめ、フリーライターとしてさまざまな分野の記事を執筆する。コスメコンシェルジュの資格を持ち、コスメブランドの撮影ディレクション等も行う。

睡眠環境プランナー

三橋美穂さん

寝具メーカーで研究開発部長を経て独立。講演や執筆活動のほか、寝具や快眠グッズのプロデュース、ホテルの客室コーディネートなども手がける。著書に『眠りにいいこと100』（かんき出版）ほか多数。

産婦人科専門医・美容皮膚科医

本多釈人さん

日々進歩する美容医療の世界で、一人一人の美の価値観に寄り添った医療を提案。自身のYouTubeチャンネルでは、肌や美容についての話をメンズという立場から楽しく発信している。

「GoodsPress」編集長

中山剛介

家電、ガジェット、生活用品、あらゆる最新モノとそこに込められた技術が好きです。この1年、実際に見て、触って、試したモノを厳選して審査しましたが、本当に悩みました…。

【大賞】

■「最初の1枚」や洗替えにも最適！ コスパ良好なリカバリーウェア

ティゴラ

「TIGORA SLEEP 長袖クルーネックシャツ／ロングパンツ」（各2999円）

“着るだけケア”を実感できる一着。これまでリカバリーウェアが高価格帯でなかなかトライできなかった方も手を伸ばせるプライスなのが魅力的です。シルエットにもゆとりがあるので、在宅ワークのお供としてもぜひ！（竹林さん） 今年大きく注目されたリカバリーウェアカテゴリ。そのなかでも、手の届きやすい本製品は「試してみたい」というエントリー層と非常に好相性です。スポーツアパレルを手掛けるブランドならではの動きやすさも高評価ですね（中山） 毎晩寝るときに着ていますが、寝返りもしやすいですし、肌触りも良くて気に入っています（読者投票 P.N.羊たちのハンモックさん）

繊維に練り込まれた高純度のセラミックが、身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進してくれる注目のリカバリーウェア。上下ともに3000円以下とお財布に優しい点も見逃せない！

▲定番モデルのほか、暖かなベロア素材や体格に合わせたサイジングが特徴のレディースモデルなどもオススメ

【温活賞】

■ウルトラファインバブルを全身で感じられる！

リファ

「ReFa ULTRA FINE BUBBLE BATH」（7万8000円）

極小泡が皮膚表面に浸透しやすい構造をつくり、洗浄効率と保温持続時間を向上させます。血流促進が期待でき、入浴後の体温降下も緩やかに。入浴の効果さらに高めたい人におすすめ（三橋さん）

リファの「ウルトラファインバブル」を浴槽で発生させるアイテム。洗浄力が高いので入浴するだけで肌を綺麗にするほか、全身をやさしく包み込むように温めてくれる「温活」効果も◎。

▲お湯はりや追い焚きの湯にファインバブルを発生させるほか、追い焚き時にはマイクロバブルモードも選択可能

【入浴剤賞】

■高濃度水素で1日の疲れを洗い流そう！

Mukii

「H2 Bathholic」（3850円）

高い抗酸化力で疲労回復やアンチエイジングにも提唱のある高濃度水素が、肌を整えつつ全身リラックスで身体も整えるほか、ナノバブルにより清浄力もアップ！（本多さん）

高濃度水素が角質層まで浸透。また、ナノバブルが肌を心地よく刺激して快適なバスタイムにしてくれる。ほどよい甘さと爽やかさが調和したフレッシュで自然な香りも魅力的。

▲付属のスプーン一杯（約35g）を浴槽に入れるだけでOK。軽くかき混ぜると微細な泡が立ち上り、全身を包みこんでくれる

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号67ページの記事をもとに構成しています

＜文／島田優太＞

