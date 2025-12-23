12月23日、矢口真里がInstagramを更新した。

【写真】共に合唱した保田圭・松井珠理奈との3SHOTなどを公開

12月22日に放送された、芸能界を代表する歌唱力自慢の芸能人たちが、20名1組のチームとなり“合唱”で真剣勝負を繰り広げる『オールスター合唱バトル7』（フジテレビ系）に、「平成令和アイドル合唱団」の一員として出演した矢口。

今回の投稿では、同番組について、「今回で3回目になる合唱バトルでしたが、 またまた最高の思い出になりました」「とにかくアイドルチームのみんなが可愛くて可愛くて、 娘のようでした」と振り返り、メンバーと撮影した集合写真や、自身と同じく元モーニング娘。の保田圭、松井珠理奈と撮影した3ショット、その他に共演したアイドルとの記念ショットを公開した。

また、仕事と子育ての合間に練習に励んだこと、本番を迎えて合唱が評価されたことで報われたことなどを明かしつつ、「参加させていただけて 本当に良かったなって思いました。」「大人ですが青春を感じることが出来ました。」「アイドルチーム最高！！ 私の中では満点でした」などと充実感たっぷりにコメントした。

この投稿に対して、コメント欄には、「みんな素敵」「素晴らしき仲間」「感動しました」「努力と愛情がしっかり伝わる、本当に素敵なステージでした」などの声が寄せられていた。

2005年にモーニング娘。を離れた後も、ソロでバラエティ番組を中心に活動し、SNSでも近況を発信している矢口。私生活では2018年の3月26日に夫と入籍し、6歳の長男、4歳の次男の母として子育てに奮闘中だ。

画像出典：矢口真里オフィシャルInstagramより