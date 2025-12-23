【レコ大】最優秀新人賞を受賞してほしいノミネート者ランキング！ 「CUTIE STREET」を抑えた1位は？
「第67回日本レコード大賞」の審査会が行われ、新人賞などが発表されました。CUTIE STREET、SHOW−WA＆MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORが選出され、最優秀新人賞は2025年12月30日の最終審査で決定し、『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）で発表されます。
そこで、All About ニュース編集部は12月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「日本レコード大賞」に関するアンケート調査を実施。今回は、最優秀新人賞に関するランキングを作成しました。
「最優秀新人賞を受賞してほしいノミネート者」ランキングの結果を見ていきましょう。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのはCUTIE STREETでした。CUTIE STREETは、「KAWAII LAB.」から2024年8月にデビューしたアイドルグループです。
メンバーとして、古澤里紗さん、佐野愛花さん、板倉可奈さん、増田彩乃さん、川本笑瑠さん、梅田みゆさん、真鍋凪咲さん、桜庭遥花さんの8人が在籍。グループのコンセプトは「KAWAII MAKER」となり、2024年9月にリリースした『かわいいだけじゃだめですか?』がTikTokを中心にバイラルヒットしています。
2025年も活躍が続き、2ndシングル『キューにストップできません！／ちきゅーめいくあっぷ計画』が大ヒットを記録。そのほかの楽曲も話題を集めるなど、常に注目されました。
回答者からは、「衣装がかわいくて、見てると元気をもらえるから」（40代女性／大阪府）、「曲が流行したし、音楽番組にもたくさん出演していてかわいいから」（40代女性／北海道）、「明るい曲調、若い世代への親しみやすさが強みで、パフォーマンスのかわいらしさも印象的」（60代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位にはHANAが選ばれました。HANAは、オーディション番組『No No Girls』から誕生したガールズグループで、ちゃんみなさんがプロデュースを担当。CHIKAさん、NAOKOさん、JISOOさん、YURIさん、MOMOKAさん、KOHARUさん、MAHINAさんが在籍しています。
2025年1月には『Drop』でプレデビューし、さらに4月に『ROSE』でメジャーデビューを達成。『Blue Jeans』『BAD LOVE』などどの作品も大ヒットし、『第76回NHK紅白歌合戦』にも初出場します。
メンバーは、全員がダンス・歌唱ともにスキルが高く、同性から絶大な支持を獲得。新時代のガールズグループとして大ブレーク中です。
回答者からは、「日本のみならず世界的にも注目を集めていて、今年デビューしたグループの中では頭ひとつ抜けている」（30代女性／大阪府）、「パフォーマンスがしっかりしているので好感が持てる」（20代女性／茨城県）、「オーディションから見ていて思い入れがある」（30代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：CUTIE STREET／66票
1位：HANA／189票
