「この歳で」北斗晶、孫の“鬼嫁”姿を公開「また大きくなったねぇ」「お嫁さんとの素敵な関係に感動」
タレントの北斗晶さんは12月23日、自身のInstagramを更新。孫が「鬼嫁」Tシャツを着ている姿を披露しました。
【写真】北斗晶の孫「鬼嫁」Tシャツ姿
「鬼嫁」と書かれた赤いTシャツを着ており、とてもかわいらしいです。「夜には配信で、お母さんの試合を見てたすーちゃん ちょっと不思議な顔してました」と凛さんが映る動画を見る孫の様子も披露しています。最後は「凛ちゃん復帰おめでとう 怪我なく悔いなく 凛ちゃんのプロレス人生に幸あれ」と凛さんへ優しく力強いエールも送りました。
ファンからは、「凛ちゃん復帰おめでとう」「Tシャツ最高に可愛い」「寿々ちゃん､また大きくなったねぇ」「不思議そうに見てますね笑」「かわいい鬼嫁ですね」「え〜〜〜〜〜!? この歳で」「お嫁さんとの素敵な関係に感動」と、絶賛の声が集まっています。
「Tシャツ最高にかわいい」北斗さんは「昨日の夜ですが…凛ちゃんが3年ぶりに復帰しました」とつづり、4枚の写真を投稿。長男・佐々木健之介さんの妻の凛さんが、3年ぶりにプロレスのリングに復帰したことを報告しています。「なので 昨日すーちゃんは、じーちゃんとばーちゃんといい子でお留守番」と、1枚目で孫のソロショットを公開。
