¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Ï12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃËÀ¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òË¬¤ì¤¿ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ó¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥ï¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÖÊ¼ÌòµÙ²Ë¤Ï±ó½Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö²Ä°¦¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö민현¡Ê¥ß¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ËÊ¼ÌòOFF¤ò»È¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖDisney ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç Christmas Disney¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤òÃËÀ¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤ÈËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤È¤ÎÌ©Ãå¤·¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¿ÆÌ©¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë¤ÏÃËÀ¤È¡Ö2¿ÍÎ¹¡×¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«11·î15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤È¡Ö2¿ÍÎ¹¡×¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
