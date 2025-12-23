『KOBE MELLOW CRUISE 2026 -5th Anniversary-』開催発表

　神戸の音楽フェス『KOBE MELLOW CRUISE』が、来年は会場を「GLION ARENA KOBE／TOTTEI PARK」に移し、5月5日・6日に開催されることが23日、発表された。あわせて、第一弾出演アーティスト5組が明らかになった。

　『KOBE MELLOW CRUISE』は、神戸を舞台にした都市型音楽フェス。2026年は5周年となり『KOBE MELLOW CRUISE 2026 -5th Anniversary-』として、アリーナ「GLION ARENA KOBE」などが会場となる。

　第一弾出演アーティストには、AI、guca owl、SKRYU、tofubeats、ピーナッツくんがラインナップされた。

■『KOBE MELLOW CRUISE 2026 -5th Anniversary-』
日時：2026年5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）開場11:00／開演13:00（予定）
会場：GLION ARENA KOBE／TOTTEI PARK
ARTIST：
AI、guca owl、SKRYU、tofubeats、ピーナッツくん and more...