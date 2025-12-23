辻希美、生後4カ月の夢空（ゆめあ）ちゃんがインフルエンザに感染していた「1番恐れていた」当時の様子振り返る
【モデルプレス＝2025/12/23】タレントの辻希美が12月21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。幸空（こあ）くんと夢空（ゆめあ）ちゃんがインフルエンザに感染していたことを明かした。
この日、辻は「【近況報告】杉浦家、実は大変でした…近況をお話しします」と題した動画を公開。子どもたちの学校の予定や近況を話す中で、「本当にバタバタしていたんだけど、そんな中我が家はインフルエンザにかかっていました。っていうのも大人はかかってなくて、まさかの幸空から」と幸空くんがインフルエンザにかかったことを明かした。
辻は「幸空の学校が学級閉鎖や、学年閉鎖になっていてもう時期来るかなと思いながらも幸空にマスクをさせていたんだけど、インフルエンザA型をもらってきてしまって」とインフルエンザが流行していたという幸空くんの学校の様子を説明。幸空くんの様子については「咳から始まった感じ。咳とともに熱が急に上がってきた」「3日間くらい高熱が続いて1日下がったけどまた上がって、常に39度とかずっとある感じ」と高熱が続いたことを明かした。
さらに、辻は「まさかの1番恐れていたゆめしゃんが発熱しまして…」と8月に産まれたばかりの夢空ちゃんも感染していたことを告白。「まさか本当に3ヶ月でおっぱいも飲んでいて免疫があるって思ってたの。だから大丈夫かなと信じていたんだけど、幸空が熱出てからは別々で寝るようにしていて…」と幸空くんが体調を崩してからは夢空ちゃんと隔離していたことを話した。
しかし、「なんかおっぱい吸った時にあったかいな、ちょっと息が荒いなみたいな感じ」と当時の夢空ちゃんの様子を回顧。直ぐに病院に行きインフルエンザA型の診断を受けたことを振り返り、「すぐに隔離したのに…」と語っていた。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
