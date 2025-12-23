【ゆるっとアイテム】がキーワード♡ メロい女のコになれる「リラクシーコーデ」2選

この冬をとことんおしゃれに過ごすために、“メロウ”な雰囲気をまとったファッションやメイクを楽しむメロい女のコを目指してみない？そこで今回は、ラフさを取り入れた「リラクシーコーデ」を2つお届けします。ゆるっとアイテムを使ってこなれ感を演出するテクを要チェック♡

メロウなファッションをつくるキーワード はじめに、メロ〜いファッションを楽しむために覚えておきたいキーワードをご紹介。 重要なのは、力まずに無理のないラフさをコーデに取り入れること。ぜひマネしてみてね！

Cordinate 【ゆるっとアイテム】をひとつは入れる 手っ取り早くラフさを手に入れるために、まずはシルエットを意識して。ゆとりのあるアイテムを使えば、頑張ってる印象を排除してリラクシー感が生まれてくれるのだ♡ 〈右・金川紗耶のコーデ〉ゆとりのあるセットアップでほどよくリラクシーが気分 クールなセットアップに、ワザアリの重ね着インナーで即こなれ。 〈左・北里琉のコーデ〉ホワイトトーンはメリハリをつけて間のびを回避 着ぶくれしがちなオーバニットはベルトを使ってメリハリを。抜け感を出しつつも、レディに見えるややピタなカプリパンツが活躍。 〈右・金川紗耶のコーデ〉チェックジャケット 24,200円、チェックパンツ 18,700円／ともにHONEY MI HONEY サテンレースタンクトップ 8,250円／COCO DEAL（ココ ディール）黒シアートップス 7,590円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）ニットキャップ 3,790円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 38,500円／LEMEME ハイカットスニーカー 6,490円／コンバース〈左・北里琉のコーデ〉ニットミニワンピース 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）カプリパンツ 11,660円／ASURA（HANA KOREA）ヘアピン 各390円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ベルト 1,649円、バッグ 3,299円／ともにWEGO ストラップパンプス 8,990円／ZARA（ザラ） 撮影／aika、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／金川紗耶、北里琉（ともに本誌専属）文／天井玖瑠海、 杉山春花、 大熊芹奈

金川紗耶

北里琉