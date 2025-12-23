森保一監督は２３日、神奈川・相模原市内で講演会を行った。講演会後に報道陣の取材に応じ、左膝前十字靱帯（じんたい）断裂の重傷を負ったＭＦ南野拓実について言及した。

南野は２１日のフランス杯オセール戦で前半３６分に負傷。ボールを奪い返そうとした際に左膝を痛め、担架で運び出される際には両手で顔を覆い、深刻な状況をうかがわせていた。全治は明らかにされていないが、前十字靱帯（じんたい）断裂の場合、復帰まで約８〜１０か月となるケースが多く、来年６月開幕の北中米Ｗ杯出場は絶望的となる。

森保監督は沈痛な面持ちで「非常に残念で悲しいシーンを見たなと思っています」と率直な心境を吐露。その上で「本人が一番痛いと思う。まず、本人にお見舞いの気持ちを伝えたい」と続けると「まずはけがを治すことに専念してほしい。我々も拓実を手術からリハビリの過程で、いい形で復帰ができるように最大限のサポートをしていきたい」と話した。

南野は森保ジャパン最多の７０試合出場を誇り、ＭＦ遠藤航の不在時にはキャプテンマークを巻くなど、重要な役割を担ってきた。攻撃面のみならず、頭脳的なプレスなど守備面でも大きな役割を果たしてきた南野の不在は、日本代表にとって痛恨の事態となる。

南野の負傷を受けて、所属先のモナコは公式ＳＮＳで「がんばれタキ（南野の愛称）、僕たちは君と一緒だ」とサポートを約束。ＪＦＡオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン社も、南野の写真を投稿し「ともに、乗り越えよう。かならず、未来は変えられる」とつづった。