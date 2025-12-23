¡Ú BEGIN ¡Û23Æü20»þ¡¢24Æü18»þ¡¦20»þ¤ÎÂçºå¸ø±éÃæ»ß¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¡³«»ÏÄ¾Á°¤Î¸øÉ½¡¡¡Ö¿¶ÂØ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½ºßÄ´À°Ãæ¡×
¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡ÖBEGIN¡×¤ÎÂçºå¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢²ñ¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢BEGIN¤Î¸ø¼°X¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡ØBEGIN Billboard Live 2025 Åß¡Ù¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¤Ê¤é¤Ó¤Ë12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÎ¾¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¡£
Åê¹Æ»þ¹ï¤Ï23Æü¤Î¸á¸å8»þ¤ò²á¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾Á°¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾Á°¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¿¶ÂØ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½ºßÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÊý¡¹¤Ëº£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ãæ»ß¸ø±é
¡ÚBEGIN Billboard Live 2025 Åß¡Û
Âçºå¸ø±é¡§12·î23Æü (²Ð)
2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì20:00 ³«±é21:00
Âçºå¸ø±é¡§12·î24Æü (¿å)
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì17:00 ³«±é18:00
2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì20:00 ³«±é21:00
