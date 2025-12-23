¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÌµÂÌ¡×¡Á80Ç¯ÂåÃÏÊýÇî¥Ð¥Ö¥ë¤Î¥È¥ó¥Ç¥âÉ´²ÖåçÍð¤È¤Ï¡©¡Ê1980Ç¯Âå¡Ë
1980Ç¯Âå¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡ÖÃÏÊýÇî¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡©¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¹âÅÙÀ®Ä¹¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î²á¾ê¤Ê³Ú´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ©ÅÙÅª¤Ê¥æ¥ë¤µ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÏÊýÇî¤â¥¤¥±¥¤¥±
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢ÇîÍ÷²ñ¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¹©Åç¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¡¢Ì¤ÍèÅÔ»Ô¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È³«È¯¤È¤¤¤¦Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¿·Á¯¤ÊÍ×ÁÇ¤òÂ·¤¨¡¢Ìó1600Ëü¤â¤Î¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2É¤ÌÜ¤Î¥É¥¸¥ç¥¦¤ò¤Í¤é¤¨¡©
¤³¤ÎÀ®¸ù¤ò¸«¤¿Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤âÇîÍ÷²ñ¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È°ìÀÆ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤ËÎØ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬1985Ç¯¤Î¡Ø¹ñºÝ²Ê³Øµ»½ÑÇîÍ÷²ñ¡Ê¤Ä¤¯¤Ð²Ê³ØËüÇî¡Ë¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤¯¤ÐËüÇî¤¬¡¢¹ñ¼çÆ³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢²Ê³Ø¡¢Ì¤Íè¡¢¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È»È¤¤²ó¤·²ÄÇ½¤Êµ¹æ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏÊýÇî¤Ë¤âÂçÎÌ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ80Ç¯ÂåÃæÈ×°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ï¡ÖÌ¤Íè¡×¡ÖÌ´¡×¡Ö¿Í¤È¼«Á³¡×¤ò·Ç¤²¤ëÇîÍ÷²ñ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¡ØÇîÍ÷²ñ¡Ù¤Ç¤â¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸·Á³¤¿¤ë¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢ËüÇî¤ÈÃÏÊýÇî¤ÎÀ©ÅÙÅª¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢BIE¡ÊÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖÅÐÏ¿ÇîÍ÷²ñ¡ÊÅÐÏ¿Çî¡Ë¡×¤È¡¢µ¬ÌÏ¤òÍÞ¤¨¤¿¡ÖÇ§ÄêÇîÍ÷²ñ¡ÊÇ§ÄêÇî¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¶èÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤ä³«ºÅ´ü´Ö¡¢²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¹ñºÝÅª¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¾¡¼ê¤ËÌ¾¾è¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÇî¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÅÐÏ¿¤äÇ§Äê¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¹ñÆâ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ç¡Ö¡û¡ûÇîÍ÷²ñ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ³«ºÅ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡È¼«Í³¤µ¡É¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÁÆÀ½ÍðÂ¤¤ò¾·¤¯ÅÚ¾í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤³¤ó¤Ê¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏÊýÇî¤Ï¡£
¤½¤ÎÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¥«¥Í´ªÄê¤¬¥æ¥ë¤¯¡¢ÂçÀÖ»ú¤ò½Ð¤¹ÇîÍ÷²ñ¤â¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
80Ç¯Âå¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿ô¤ÎÃÏÊýÇî¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÇîÍ÷²ñ¤¬Á´¹ñ¤ÇÆ±»þÂ¿È¯Åª¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿Í¡¹¤Ï¼¡Âè¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¤À¡×¤È¡£
¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë¡Ö²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¡×
¤ä¤¬¤ÆÃÏÊýÇî¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¸ì¤ëÁõÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÈÊÑ¼Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤ÏÄÄÉå²½¤·¡¢ÌÜ¿·¤·¤µ¤ÏÇö¤ì¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï·×²è¤ò²¼²ó¤ëÎã¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ñ¾ìÀ°È÷¤ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó·úÀß¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¸øÈñ¤¬Åê¤¸¤é¤ì¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï»È¤¤Æ»¤Î¤Ê¤¤»ÜÀß¤È¼Ú¶â¤À¤±¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ90Ç¯Âå¤ËÆþ¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊýÇî¡áÀÖ»ú¡×¡ÖÃÏÊýÇî¡á¼ºÇÔ»ö¶È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¨¤Ð¡Ö¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤ÏºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤È¾ò·ï¤¬´ñÀ×Åª¤Ë³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿Îã³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò½½Ê¬¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³ÈÂç²ò¼á¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¡ÈË°¤¤é¤ì¤¿ÇîÍ÷²ñ¡É¤È¡ÈÉé¤Î°ä»º¡É¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
80Ç¯ÂåÃÏÊýÇî¥Ö¡¼¥à¡¢ÃÏÊý¿¶¶½¤ÎÇ®°Õ¡¢¤½¤ì¤é¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÈÝÄê¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ð¿Í¤¬Íè¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î¸Â³¦¤È¡Ö½ÏÎ¸¤Î¤Ê¤¤¼«Í³¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÀ³²¡×¤ò¤³¤ì¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¤¿Îò»ËÅª»öÎã¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£