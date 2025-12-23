¡Ú THE SUPER FRUIT¡¦À±ÌîÀ²³¤ ¡ÛTikTok LIVE All Stars 2025¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï½ã¿è¤ËTikTok¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÇÛ¿®¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡×
ÅÔÆâ¤Ç¡ÖTikTok LIVE All Stars 2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¡¢THE SUPER FRUIT¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡É¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡©À¹¤ê¾å¤²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È²ñ¾ì¤òÀú¤ê¤Þ¤·¤¿¡£TikTok¤Ç¤âÎ®¹Ô¤·¤¿¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤ä¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤ò²Î¾§¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÈäÏª¤·Ê¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
THE SUPER FRUIT¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¾®ÅÄ°Ô¿¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡É2022Ç¯¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥Á¥°¥Ï¥°¡×¤ÇTikTokÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤òÄº¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡É¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ëº£Ç¯ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
THE SUPER FRUIT¤ÎÀ±ÌîÀ²³¤¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÉËÍ¤¿¤Á¤Ï½ã¿è¤ËTikTok¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÇÛ¿®¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î¶âß·°¡Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡É¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤òÄº¤±¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
