加藤シゲアキが注目のアーティスト集めた音楽ライブ『S-POP LIVE』第2回開催＆出演者決定【コメントあり】
NEWSの加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』が2026年3月に開催されることが決定した。
【写真】ファシリテーターを務めるNEWS・加藤シゲアキ
『S-POP LIVE』は、アイドル・俳優・小説家など多岐にわたるジャンルで活躍している加藤が、今注目しているアーティストを集めた音楽ライブで、2025年1月に東京と大阪で開催し、ゲスの極み乙女。や来年メジャーデビューが決まったChevonなど、東阪併せて8組のアーティストが集結し、大盛況で幕を下ろした。そして今回、26年3月21日、22日の2日間、東京・豊洲PITで2度目となるイベントを開催する。
出演アーティストとして、ファシリテーター・MCを務める加藤、そして巣ごもり系マイルドラッパーのぜったくんの両日出演が決定した。加藤がDJを務めるラジオ、FMヨコハマ『SORASHIGE BOOK』にも2度ゲスト出演したぜったくんは、これまで「チューイングガム」、「おもちですか！」、「あっちむいてほい」、「ドライアイス.zip」の4曲をNEWSに楽曲提供し、「チューイングガム」は自身初となるセルフカバー楽曲としても配信。普段から親交が深く、創作活動を行う2人の共演は必見。
そして、加藤がオファーしたアーティストが出演決定した。21日公演には、SOUL、R&B、HIP-HOP、JAZZなどをベースにしながらも、メンバーそれぞれのルーツを反映した幅広い音楽性を持ち、音源のみならず、映像、アートワークなどあらゆる制作物を自身で手掛けるS.A.R. 、甘くスモーキーな歌声と、グルーヴィーで心地良いトラックが魅力のシンガーソングライター・tonun、2014年に「SLENDERIE RECORD」を主宰。コメディアン・俳優・歌手・音楽プロデューサーとして幅広く活躍する藤井隆が出演する。
22日公演には、NYのハーレム地区でのボーカル留学経験を持ち、透明感とエモーショナルな表情を併せ持つKazuki Ishidaの圧倒的な「恋する歌声」を最大の武器として、R&Bを源泉とした全方位型ポップミュージックを放つ北海道在住の5人組バンド・First Love is Never Returned、中毒性の高いメロディー、遊び心のある歌詞、実験的なサウンドで音楽的ジャンルや文化の垣根を越えるオルタナティブ・ロック・バンドのHelsinki Lambda Clubが出演する。
26年1月7日からNEWSファンクラブで抽選先行受付、同月15日正午からチケットぴあでオフィシャル先行受付（抽選）を開始予定。
■加藤シゲアキコメント
2025年、突如として始まった謎の音楽イベント
『S-POP LIVE』の第二弾が決まっただって!?
あの加藤シゲアキがファシリテーターをする意味不明な!?
公私混同イベントとも言われているとかいないとか!?
そうです！あの『S-POP LIVE』が好評につき、早くも帰ってきます!!
しかも会場を少し大きくして豊洲PIT!!
手探りだった第一回を経て、今回はさらにPOP度マシマシを目指し、多岐に渡るアーティストの皆様に声をかけさせていただきました！
そしてNEWSとも交流のあるぜったくんには、二日とも出演をお願いしました！（ということは……！）
ここでしか起きない化学反応があります！ぜひいらしてください！！
■出演者
▼3月21日（土）ラインナップ
ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：S.A.R. / ぜったくん / tonun / 藤井隆
▼3月22日（日）ラインナップ
ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：ぜったくん / First Love is Never Returned / Helsinki Lambda Club ほか
