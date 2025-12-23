ラサーナがベストコスメ受賞♡話題の海藻クレンジングオイルに注目

ヘアケアでおなじみの海藻コスメブランド「ラサーナ」から、スキンケア好き注目の嬉しいニュースが到着しました。ブランドの長い歴史の中で初となるベストコスメを受賞したのは、毎日のメイクオフを心地よく整えるクレンジングオイル。肌へのやさしさと確かな落ち感を両立した一本は、忙しい日々のスキンケア時間をちょっと特別にしてくれます。さらに受賞を記念したキャンペーン情報も見逃せません♪

ラサーナ初のベスコス受賞

『ラサーナ海藻クレンジングオイル』は、美的2025年11月売り1月号「美容賢者が選ぶ下半期ベストコスメ」プチプラ部門プチプラクレンジング編で第2位を受賞。

約40年続くラサーナのスキンケアラインの中で、初のベストコスメ受賞という快挙を達成しました。多くの美容賢者から支持を集めた実力派アイテムとして、今あらためて注目を集めています。

毛穴もメイクもするんとオフ

クレンジングオイルには「毛穴ケア成分（角栓除去成分）」（※3）を配合。閉塞した毛穴に浸透し、オイルとともに汚れを浮かせて落とします。

さらに、「海藻のエキス（※4）」や「植物オイル（※5）」を保湿成分として配合し、洗い上がりはしっとりもちもちの肌に。

8種の天然精油（※6）によるシトラスアロマの香りが、毎日のクレンジングタイムを心地よく演出します。

※3 水添ファルネセン（角栓除去成分）

※4 ワカメエキス（保湿成分） 、ウラボシヤハズエキス（保湿成分）

※5 ホホバ種子油（保湿成分）、オリーブ果実油（保湿成分）、ゴヨウマツ種子油（保湿成分）

※6 オレンジ・ユズ・ライム・グレープフルーツ・ベルガモット・ネロリ・ラベンダー・カモミール（香料として）

公式Xでプレゼントキャンペーン

ベストコスメ受賞を記念して、ラサーナ公式Xではプレゼントキャンペーンを実施。期間中に公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけで応募が完了します。

抽選で合計20名様に、ベスコス受賞アイテムや試供品セットが当たるチャンス。日頃からラサーナを愛用している方はもちろん、初めての方にも嬉しいキャンペーンです。

※2ラサーナ公式Xにて詳細をご確認いただき、応募規約に同意いただいた方のみご応募ください。

毎日のクレンジングを格上げ♡



ラサーナの海藻クレンジングオイルは、確かな実力と心地よさを兼ね備えたベストコスメ受賞アイテム。毛穴ケアから保湿まで叶え、肌をいたわりながら落とす時間を楽しませてくれます。

スキンケアの第一歩を見直したい今こそ、信頼のラサーナで新しい習慣を始めてみてはいかがでしょうか♪