前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。西武にFA移籍した桑原将志外野手（32）の人的補償で、DeNAが狙いそうな選手と西武のプロテクト枠に入る28人を予想した。

片岡氏は「28人から（迷って）ちょっと漏れる選手が必ず獲られる」と断言した。

阪神コーチ時代に大和がDeNAにFA移籍。阪神は尾仲祐哉投手を人的補償で獲得。当時のラミレス監督は「やっぱり尾仲獲るよね」と漏らしたという。

また、広島から新井貴浩をFAで獲得した際の人的補償では片岡氏が「プロテクトしないと獲られる」と心配した赤松真人外野手を本当に獲られたという。

それだけに“最後の1枠”が本当に大事になる。

逆に今回DeNAが狙ってこないと予想したのが捕手。「山本、松尾がいて戸柱もいる」と指摘。しかもベテランの伊藤光が移籍したばかり。これが炭谷銀仁朗をプロテクトするかどうかに影響しそうだと予想した。

外野手では引退を表明しているレジェンドの栗山巧、出場機会が減った2022年ドラフト1位の蛭間拓哉の扱いに注目した。

片岡氏は「DeNAはピッチャー来るやろな、間違いなく」と、予想。若い先発タイプか、実績のある与座海人、松本航あたりが外れた場合は狙われると解説した。