2.5次元アイドルグループ・いれいすのリーダーで、“歌い手社長”のないこさんが20日、東京・豊洲PITにて二度目となるワンマンライブ『ないふぁみ3,000者面談』を開催。幻想と現実が交差するような異世界めいた時間を作り上げました。

オープニング映像でのカウントダウンを経て、フロアに背中を向けて現れたないこさん。『やんなっちゃう!!!』の始まりと共にクルッと半回転すると、フロアからは割れんばかりの歓声が響き渡りました。

全力で歌い、踊り、あおる姿は、生バンドの演奏に負けないほどにエネルギッシュで、2024年に行われたベルーナドーム公演『The Progress of Dice』で着用した衣装をはためかせながら、フィクションとノンフィクションの狭間を進む“ないこワールド”へオーディエンスを誘いました。

『今日も明日も明後日もキュン死』で表情がカメラに抜かれると、さらに場内はヒートアップ。その勢いのまま、「いいものを持ってきました〜！ 今から投げていきま〜す！」と宣言し、サインボールを配り歩いていくないこさん。ないふぁみ（ないこさんファンの総称）の「最高！」コールも華やかで、冒頭からすでに熱狂が生まれていました。

MCでは、会場の端から端まで見渡し「こんなに真っピンクな会場、なかなかないよ」と、うれしそうに目じりを下げるないこさん。さらに、リラックスした面持ちで「普段はね、いれいすリーダーとか社長とかいろんな立場がついてきますけど。今日はただのイチ活動者であり、歌い手であり、人間であるないこと、そんなないこを推してくれるみんなの3000人の面談となりますので、楽しんでいってください」とさわやかに伝えました。

また、ないこさんが「おもしろコーナーをやっていきたい気持ちもあるんですが」と切り出した際には、フロアから「が〜？」とノリのいい反応が。想像以上のハイテンションに、思わず「すごっ。なんでもしてくれるんじゃん、今日！ ちょっと緊張してたけど、いつものみんなの感じでいじればいいな」と笑顔を見せました。

■ファンとの腹の探り合い？ ないこ「理解度が高いね、びっくりした！」

スクリーンに黒板が映し出されムードが一変すると、ないこさんにまつわる2択クイズが出題される『抜き打ち！ないこ理解度テスト！』が開催され、「ないこが好きな寿司ネタは？」や「この歌ってみた（『からくりピエロ』）は何作品目？」といったベーシックな問いはもちろん、2枚の写真を見てどちらが5歳のないこさんかを当てるというマニアックな問題もあって大盛り上がり。

なかでも、撮りおろしインタビュー動画内で「目の前に彼女のような大事な存在がいたら、何をしてあげたいですか？」という質問に、どう返答したかを予想する場面では、ないふぁみとないこさんによる腹の探り合いが勃発しました。

結果的には、多くのファンがないこさんの思考を見抜き、「理解度が高いね、びっくりした！」と目を丸くする展開に。全問正解者が出たことで、ご褒美として全員に会場限定オリジナル名刺が配られることとなりました。

■歌い手ならではの『歌ってみた』ステージ

ここからは『歌ってみた』で、夢・恋・影を感じさせていくターンに突入し『ラヴィ』をパフォーマンス。「もっと！」とコールをかき立てると、『ロミオとシンデレラ』では憂いを帯びた瞳で切なさを演出。そして『世界は恋に落ちている』では愛嬌（あいきょう）たっぷりに思いを表現。セリフのパートでは「ばーか。いつも一緒にいてくれて、ありがとうな。恥ずかしいからひとことだけ、だいすしです」とアレンジを加え、自身の気持ちを一直線に届けました。

■ライブ中に『株主総会』開催 大好物のおすしを食べるシーンも

ライブが折り返しを迎えると、ステージ上に演台が出現。ジャケットとメガネを装着したないこさんが姿を現し、『株式会社ないこ株主総会』がスタートしました。

本格的な株主総会風の進行が繰り広げられるなか、内容は平均睡眠時間や体重の話題など、キャッチーでユーモアにあふれた内容。また、事前に株主（ないふぁみ）から募集した質問に答える質疑応答も実施し「今までの謝罪会見にて謝罪した事柄は全て覚えていらっしゃいますか」や「期待してなかったのに謎に伸びた事業があれば原因分析と一緒に教えてください」など、バラエティー豊かな問いに誠実な回答を返していくないこさん。

さらには、「おやつ時間の確保もいいかもしれません」との提案を受け、ステージ上で（おやつという名目の）すしを食べる一幕も。「夢だったんですよ。おすしを食べながらライブするの」と幸せそうな笑顔を見せました。

■「僕は死ぬほどみんなにいろんなものをもらっているので」

ラストスパートを前に「僕は死ぬほどみんなにいろんなものをもらっているので。みんなもちゃんと僕の推し活を通じて、人生が豊かになったらいいなと思ってます」と胸の内を語っていくないこさん。

そして「ぶちあがってください！」と先導し、『愛染中毒』へとなだれ込みました。スクリーンにはMVも映し出され、オーディエンスのボルテージも一段と上がっていきました。その後も、紡ぐようにして言葉を響かせる『君のいないハッピーエンドなんて』、エモーショナルに感情をぶつける『Dream'n Girl』と駆け抜け、全身全霊で愛を伝えきりました。

■会場一体となって盛り上がれる楽曲でファンのテンションも最高潮に

アンコールの拍手で呼び戻されたないこさんは「そろそろ、これ（ギャルピース）したい時間じゃないですか？」と呼びかけ、『メンヘラホイホイ』をドロップ。

メリハリのあるダンスとくるくると豊かに変化する表情で、持ち前のスター性を遺憾なく発揮。力強く未来を見据える瞳は、「なんとしても自分の理想とするないこをやり抜く」という決意が垣間見え、最後の最後までないふぁみをたっぷりと魅了し、最上級の幸せを届けました。