¡Ö¼«Ê¬¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¡×ÃíÌÜ¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬13ÆÀÅÀà¥Ç¥Ó¥å¡¼áÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬Ï¢ÇÆ¤Ø²÷¾¡È¯¿Ê¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×ÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê84¡½41ÊóÆÁ³Ø±à¡Ê23Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¡Ë
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼éÈ÷¤«¤éºòÇ¯²¦¼Ô¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬°ìµ¤¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¤Ë84¡½41¤Ç²÷¾¡¤À¡£
¡ÚÃË»Ò¤Î·ë²Ì¡õÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡½çÅö¤Ë2²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿Ãæ¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê1Ç¯¡Ë¡£6·î¤Ë¼ã¼êÃæ¿´¤ÎÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿°ïºà¤À¡£
¡¡9ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Î³«»ÏÄ¾¸å¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç»ý¤Á¹þ¤ßÆÀÅÀ¡£¤³¤ì¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ìµ¤¤Ë16ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÇòÃ«¤¬¡¢¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ëµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±2°Ì¤Î13ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¤Î16ºÐ¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¤ÎÂç²ñ¤Ç1ÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÂç²ñ¡£¼«Ê¬¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¡£Æ±¹»½é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±Àª¤¤¤ÏÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÒÊ÷ÁïÂÀ´ÆÆÄ¤â¡Ö¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¶¯ÅÙ¤â¹â¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÉ¹¥¤Ê¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë