¡¡Âç³Ø¤Î±¿Æ°Éô°÷¤é¤Ë¤è¤ë°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï£²£³Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤Ç³ØÀ¸¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ³ØÀ¸¤ä±¿Æ°Éô¤Î»ØÆ³¼Ô¤éÌó£²£°£°¿Í¤¬»²²Ã¡£·Ù»¡Ä£¤ÇÌôÊªÂÐºö¤òÃ´Åö¤¹¤ëÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºö£²²Ý¤Îº´Æ£Æ»ÌÀ·ÙÉô¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÂçËã¤Ê¤É¤Î°ãË¡ÌôÊª¤ÎÌ©Çä¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ä¡¢ÌôÊª¤¬µÚ¤Ü¤¹¿ÈÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ëÌôÊª¤ÎÍðÍÑ¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÅìµþÇÀ¶ÈÂç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¤äÆüËÜÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¡¢¹ñ»Î´ÜÂçÃË»Ò½ÀÆ»Éô¤Ê¤É¡¢±¿Æ°Éô°÷¤é¤¬ÌôÊª»ö·ï¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¡¡º´Æ£·ÙÉô¤Ï¡¢ÌôÊª»ÈÍÑ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ÐËÜ¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½êÂ°¤¹¤ë±¿Æ°Éô¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤¬Ää»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¤·¡¢¡ÖÌôÊª¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£±Ç¯´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î·Ù»¡¤¬ÂçËã»ö·ï¤ÇÅ¦È¯¤·¤¿£¶£°£·£¸¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö£±£°¡Á£²£°ºÐÂå¡×¤¬£·³äÄ¶¤Î£´£´£·£¸¿Í¤À¤Ã¤¿¡££Ó£Î£Ó¤ÇÆþ¼êÀè¤òÃÎ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
