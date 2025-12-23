西東京市の住宅で母子4人が死亡した事件で、母親名義のマンションのクローゼットの中から男性の遺体が見つかりました。母親の知人とみられる男性には刺し傷があり、警視庁は殺人事件として捜査するとともに関連を調べています。

■クローゼットに男性遺体 刺し傷や切り傷

現場は東京・練馬区のマンション。

記者

「22日夜、こちらのマンションの一室から男性の遺体が見つかったということです」

警視庁によりますと、遺体が見つかったのは寝室にあるクローゼットの中。20代くらいの男性で、腹部や太ももなど十数か所に刺し傷や切り傷があったといいます。そのクローゼットの扉には隙間に、養生テープで目張りがされていました。

凶器かはわかっていませんが、リビングのソファには“包丁”が置かれていて、部屋は施錠されていたということです。

会社員の中窪新太郎さん（27）。この部屋で暮らしていたとみられます。

■発見のきっかけは…親子4人死亡事件

閑静な住宅街にあるマンションで見つかった遺体。発見のきっかけは…。

マンションからおよそ5.5キロ離れた西東京市の住宅で親子4人が亡くなった事件です。

発生は12月19日。一軒家で36歳の母親と高校生、小学生の3人の息子が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。

■通報したのは父親 無理心中の可能性

通報したのは同じ家に住む父親です。帰宅すると玄関にはチェーンロックがかかっていて、2階からは「どんどんどん」と“大きな物音”がしたといいます。

その後、警察が駆けつけると、母親と長男は2階の洋室、二男と三男は2階の寝室でそれぞれ倒れた状態で発見。現場の状態から無理心中の可能性が高いとみられています。

■亡くなった母親と中窪さんは“知人”

その後の捜査で、この家に止めてあった車から見つかったのが練馬のマンションの契約書でした。

家宅捜索によって、練馬のマンションで見つかった中窪さんの遺体。

マンションは今年3月下旬に借りられていて、名義人は西東京市で亡くなった母親。中窪さんとは知人とみられます。

■配達員「若めの男性…」印象語る

部屋に荷物を届けたことがある配達員は。

配達員（23日午後）

「最後に届けたのは1か月くらい前。落ち着いた声で『玄関の前に置いておいてください』」「若めの男性、粗暴な感じはしなかった」

──女性や子供の声は？

配達員

「（他の配達員が）『たまに女の人が開けてくれるよ』と。配達員同士の話では、出てきたことある。たぶん女の人いたんじゃないか、たまに」

◇

警視庁は練馬の事件を殺人事件として捜査するとともに、西東京市の事件との関連を調べています。