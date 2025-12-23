THE ORAL CIGARETTES、TVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クールOP主題歌「ERASE」が1月7日に配信リリース決定！2026年夏のホールツアー開催も発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE ORAL CIGARETTESの新曲「ERASE」が、2026年1月7日に配信リリースすることが決定し、ジャケット写真が公開された。また配信当日にはMusic Videoもプレミア公開されるほか、オフィシャルYouTubeチャンネルではティザームービー第一弾も公開される。

本楽曲は1月7日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送開始となるTVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クール・オープニングテーマ。アニメの世界観とリンクした歌詞に、疾走感溢れるサウンドとメロディアスなボーカルラインが乗ったロックナンバーに仕上がっている。

また、配信リリースを記念してApple MusicまたはSpotifyにてライブラリ事前登録した方を対象にTVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』オリジナルスマホ壁紙をプレゼントするキャンペーンもスタートしたので、ぜひ合わせてチェックしてほしい。

さらに、早くも2026年夏に開催されるホールツアー「THE ORAL CIGARETTES Home Sweet Home TOUR 2026」の日程が発表された。バンド史上初の夏のツアーとなる本公演は7月8日の大阪オリックス劇場を皮切りに全国12ヵ所13公演が行われる。

今回、THE ORAL CIGARETTESがオープニングテーマを務める『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にかけて「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載され、シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック。鬼の手を持つ霊能力教師“ぬ〜べ〜”こと鵺野鳴介が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描く。2025年7月に新アニメ化を果たし、2026年1月より待望の第2クールが放送開始となる。 また、12月21日に幕張メッセで開催された「ジャンプフェスタ2026」では、主演声優が集う『地獄先生ぬ〜べ〜』ステージプログラムが開催され、主演声優が登壇した壇上で第2クールのアニメPVが初公開された。このPVはYouTubeでも公開され、オープニング主題歌の「ERASE」の一部が動画でも聴くことができるのでぜひチェックしてみてほしい。

THE ORAL CIGARETTESは2025年は、アリーナツアーをはじめとして延べ10万人を動員したほか、30本以上の音楽フェスや対バンライブに出演するなど、ライブを中心に精力的な活動で駆け抜けたTHE ORAL CIGARETTES。2026年も休むことなくリリースとライブを始動する彼らに、ぜひ注目してもらいたい。

●配信情報

THE ORAL CIGARETTES 配信シングル

「ERASE」

2026年1月7日配信開始

配信リンクはこちら

https://oral.lnk.to/ERASEPR

THE ORAL CIGARETTES「ERASE」Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン

2026年1月7日に配信されるTHE ORAL CIGARETTES「ERASE」を、期間内にApple MusicでPre-AddまたはSpotifyでPre-Saveしていただいた方全員に、「TVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クールオリジナルスマホ壁紙」をプレゼント！さらに抽選で15名様に「THE ORAL CIGARETTES アザービジュアルA3ポスター」をプレゼント！

Apple Music Pre-Add／Spotify Pre-Save用URL

https://oral.lnk.to/ERASEPR

キャンペーン応募URL

Pre-add/Pre-save期間：2026年1月6日(火)23:59まで

※キャンペーン応募は2026年1月7日(水)23:59まで

参加方法

１.配信ページにアクセスください：https://oral.lnk.to/ERASEPR

２.ページ内「Apple Music “Pre-Add”」「Spotify “Pre-Save”」のいずれかをタップください

３.予約登録完了画面をスクリーンショットしてください

※Apple Musicボタンが「Pre-added」もしくはSpotifyボタンが「Pre-saved」となっている画面をスクリーンショットしてください。

※応募はApple Music・Spotifyどちらかだけで構いません

４.応募フォームにアクセスください：https://form.run/@toc-erase-paddpsavecp

５.応募フォーム内にて画像とともに応募を完了してください

６.キャンペーン終了後、後日待受画面をお送りします

詳しくはこちら

https://theoralcigarettes.com/feature/erase

●ライブ情報

THE ORAL CIGARETTES「Home Sweet Home TOUR 2026」

2026年7月8日(水) 【大阪】オリックス劇場

2026年7月16日(木) 【愛知】愛知県芸術劇場大ホール

2026年7月18日(土) 【香川】高松レグザムホール

2026年7月22日(水) 【東京】東京ガーデンシアター

2026年7月23日(木) 【東京】東京ガーデンシアター

2026年8月5日(水) 【宮城】宮城県民会館

2026年8月7日(金) 【新潟】新潟県民会館

2026年8月12日(水) 【広島】広島文化学園 HBG ホール

2026年8月14日(金) 【福岡】福岡サンパレス

2026年8月16日(日) 【熊本】熊本城ホール

2026年9月6日（日） 【奈良】なら 100 年会館

2026年9月8日（火） 【三重】三重文化会館大ホール

2026年9月12日（土） 【北海道】札幌カナモトホール

チケット代：

指定席:7,300円(税込) / 着席指定席:7,300円(税込)＊着席指定席とは、立ち見を不可とさせていただく、座っての観覧をご希望される方に向けたお席となります。各公演、座って観覧いただけるお席をご用意させていただきます。

＜FC先行＞

受付期間：2026年12月19日(金)19:00〜2026年1月6日(火)23:59

受付URL

https://theoralcigarettes.com/news/detail/3086

ERASE the BORDER TOUR 2026

＊全公演SOLD OUT

2026年2月16日(月) 【愛知】 Zepp Nagoya w/TK from 凛として時雨

2026年2月17日(火) 【愛知】 Zepp Nagoya w/ENTH

2026年2月24日(火) 【福岡】 Zepp Fukuoka w/SHANK

2026年3月7日(土) 【北海道】 Zepp Sapporo w/10-FEET

2026年3月12日(木) 【宮城】 SENDAI GIGS w/フレデリック

2026年3月16日(月) 【大阪】 Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys

2026年3月17日(火) 【大阪】 Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys

2026年3月23日(月) 【東京】 Zepp Haneda w/My Hair is Bad

2026年3月24日(火) 【東京】 Zepp Haneda w/My Hair is Bad

「DREAMLAND - ALL NIGHT GIG & PARTY -」

＊SOLD OUT

2026年2月6日 東京 Spotify O-EAST

LIVE ACT：Dos Monos / ODD Foot Works / TYOSiN / JUBEE / ENTH / THE ORAL CIGARETTES

DJ：オカモトレイジ(OKAMOTO’S) / EMZTTM(YESBOWY&SIVA) / SPAWN (169 & Takuma) / 串カツDJアゲらかにアゲら / MoEPiKA

●作品情報

TVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール

地上波：1月7日より毎週水曜よる11時45分〜 テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送！（※一部地域を除く）

BS：1月10日より毎週土曜深夜１時〜 BS朝日にて放送！

配信情報

地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信開始。その他各種配信プラットフォームでも配信予定

※配信日時は予告なく変更する場合がございます。

＜INTRODUCTION＞

原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック。

学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る、“ぬ〜べ〜”こと霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）の勇姿が世代を超えた人気を博し、この度2025年に新アニメ化することが決定した。

＜STORY＞

不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ〜べ〜。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も…!?

生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！

【STAFF】

原作：真倉 翔 漫画：岡野 剛（集英社刊）

監督：大石康之

助監督：山田史人

シリーズ構成：大草芳樹

キャラクターデザイン：芳山 優

サブキャラクターデザイン：高橋敦子

プロップデザイン：伊藤 依織子

妖怪デザイン：田中宏紀・きじまる

アクション監督：加々美 高浩・芳山 優

美術設定：平澤晃弘

美術監督：春日美波

色彩設計：野地弘納

3DCGディレクター：吉良柾成

画面設計：田村 仁

撮影監督：平本瑛子

編集：吉武将人

音響監督：名倉 靖

音響効果：森川永子・佐藤理緒

録音：椎原操志

音楽：Evan Call

第2クール・オープニングテーマ：「ERASE」THE ORAL CIGARETTES

第2クール・エンディングテーマ：「MAGICAL」Ayumu Imazu

アニメーション制作：スタジオKAI

【CAST】

鵺野鳴介：置鮎 龍太郎

立野 広：白石涼子

稲葉郷子：洲崎 綾

細川美樹：黒沢ともよ

木村克也：岩崎諒太

栗田まこと：古城門 志帆

高橋律子：遠藤 綾

ゆきめ：加隈亜衣

玉藻京介：森川智之

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

