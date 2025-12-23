円高圧力継続も値動きは一服、ドル売り優勢の面も ドル円一時1５５円台後半＝ロンドン為替概況



ロンドン市場では、円高圧力とともにドル安の動きが広がっている。片山財務相の介入示唆を受け、円高が進行、ドル円は東京朝方の157.08高値から東京午後に155.91付近に下落。そしてロンドン序盤には155.65付近まで下押しされた。しかし、その後は156円近辺に下げ渋っている。ロンドン時間は総じてドル売りが優勢。ユーロドルは東京朝方の1.1755付近を安値に買われ、ロンドン時間には1.1800と1週間ぶりの高値水準を回復した。ポンドドル1.3519（10/1以来高値）、豪ドル/ドル0.6697に高値を伸ばした。ドル指数は97.854（10/3以来ドル安）まで続落した。一方、クロス円はドル円とともに下げ渋り。ユーロ円は183.44安値から184.03付近へ反発する動きを見せた。しかし、引き続き前日比大幅な円高水準で推移している。商品市場ではNY原油先物が時間外取引で58.17ドルまで上昇、NY金先物は4,530.80ドルと最高値を更新した。米利下げ期待がドル安の背景として根強いほか、25日植田総裁の経団連講演への警戒も継続中だ。この後のNY市場では米GDP速報、耐久財受注、カナダ月次GDP発表が控えている。



ドル円は156円付近での取引。東京朝方の157.08付近を高値に売られ、東京市場では155.91付近まで安値を広げた。ロンドン市場ではドル売りの面も加わり、安値を155.65付近まで一段と広げた。しかし、足元では下げ一服となり156円挟みで揉み合っている。



ユーロドルは1.18付近での取引。東京市場では1.1755付近を安値に1.1780付近まで買われた。ロンドン時間に入ると再び買いが勢いを増して高値を1.1800付近に伸ばしている。ユーロ円はドル円とともに軟調な流れを示している。東京朝方の184.69付近を高値にロンドン序盤には一時183.44付近まで安値を広げた。その後は184円付近まで下げ渋っている。対ポンドではユーロ売り先行も足元では値を戻しており方向性に欠けている。



ポンドドルは1.35付近での取引。東京朝方の1.3460付近を安値に1.3490台まで買われた後、ロンドン時間には一段高となり1.3519付近に高値を伸ばしている。ポンド円はドル円とともに軟化。東京朝方の211.49付近を高値に、東京午後には安値を210.30付近まで広げた。その後は210.80付近まで反発する場面があったが足元210.50台と上値重く推移している。ユーロポンドは0.8720から0.8738までのレンジで下に往って来い。英国や欧州発の新規材料は見られず、クリスマス相場の様相を呈している。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

