22:30
カナダ実質GDP（10月）
予想　-0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.2%　前回　1.0%（前年比)

米実質GDP（速報値）（2025年 第3四半期）
予想　3.2%　前回　3.8%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.6%　前回　2.5%（個人消費・前期比年率)
予想　2.6%　前回　2.1%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　2.8%　前回　2.6%（コアPCE価格指数・前期比年率)

米耐久財受注（速報値）（10月）
予想　-1.5%　前回　0.5%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.6%（輸送除くコア・前月比)

23:15
米鉱工業生産指数（11月）
予想　0.1%　前回　（前月比)
予想　75.9%　前回　（設備稼働率)

24日
0:00
米リッチモンド連銀製造業指数（12月）
予想　-11.0　前回　-15.0

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）
予想　91.7　前回　88.7

3:00　
米5年債入札（700億ドル）
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

3:30　
カナダ中銀議事録（12月10日開催分）


※予定は変更されることがあります。