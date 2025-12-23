ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

22:30

カナダ実質GDP（10月）

予想 -0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.2% 前回 1.0%（前年比)



米実質GDP（速報値）（2025年 第3四半期）

予想 3.2% 前回 3.8%（実質GDP・前期比年率)

予想 2.6% 前回 2.5%（個人消費・前期比年率)

予想 2.6% 前回 2.1%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.8% 前回 2.6%（コアPCE価格指数・前期比年率)



米耐久財受注（速報値）（10月）

予想 -1.5% 前回 0.5%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.6%（輸送除くコア・前月比)



23:15

米鉱工業生産指数（11月）

予想 0.1% 前回 （前月比)

予想 75.9% 前回 （設備稼働率)



24日

0:00

米リッチモンド連銀製造業指数（12月）

予想 -11.0 前回 -15.0



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（12月）

予想 91.7 前回 88.7



3:00

米5年債入札（700億ドル）

米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）



3:30

カナダ中銀議事録（12月10日開催分）





※予定は変更されることがあります。

